“Ramificazioni College”, si cercano 15 danzatori: candidature per residenza artistica entro venerdì 2 dicembre

RAMIFICAZIONI COLLEGE. Il primo ed unico Festival della danza d’autore in Calabria, riconosciuto dal Ministero della Cultura (MIC) è anche formazione. Per la residenza artistica formativa della danza contemporanea che sarà ospitata nella città di Rende da venerdì 9 a domenica 11, con restituzione creativa sul palco del prestigioso Teatro Rendano lo stesso 11 dicembre, si cercano 15 danzatori tra i 16 ed i 30 anni. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12 di venerdì 2 dicembre.

È quanto fa sapere il Direttore artistico Filippo Stabile che coglie l’occasione per esprimere soddisfazione per le numerose proposte che stanno arrivando anche per il Premio Cerati destinato a designare il miglior coreografo emergente italiano.

RAMIFICAZIONI COLLEGE – Le selezioni avverranno online per dare la possibilità ai danzatori provenienti da tutta la penisola ed oltre di essere esaminati. I docenti della tre giorni sono Roberta Roberta Ferrara di Equilibrio Dinamico, Nyko Piscopo della Compagnia Cornelia, Monica Casadei di Artemis Danza e Filippo Stabile, della Compagnia Create Danza. L’esito si conoscerà la sera DI venerdì a partire dalle ore 18.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE A POLISTENA SERATA SPELLBOUND – La compagnia Spellbound Contemporary Ballet porterà in scena tre interpreti, impegnati in 4 differenti lavori. I due assoli AFFI acclamato cameo di Marco Goecke interpretato da Mario Laterza e UNKNOWN WOMAN, pièce interpretata dalla storica danzatrice della compagnia Maria Cossu e a lei dedicata dal coreografo Mauro Astolfi per suggellare venti stagioni di collaborazione artistica. A firma di Astolfi anche i due duetti che completano il programma: ASCENT, interpretato da Giuliana Mele e Mario Laterza e il recente TRUST affidato a Giuliana Mele e Maria Cossu.

DOMENICA 27 SI TORNA A CORIGLIANO – ROSSANO, sempre al Teatro Paolella, nel centro storico di Rossano, con la Compagnia AltraDanza diretta da Domenico Iannone per la Seasons Vivaldi Richter.

SABATO 3 E DOMENICA 4, WEEK END DI DANZA D’AUTORE A POLISTENA – Con DOPPELGANGER (PREMIO UBU 2021) sul palco i danzatori della compagnia diretta da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni. Il giorno successivo, domenica 4 dicembre, la Compagnia Dehors-Audela, con la regia di Salvatore Insana e le coreografie di Elisa Turco Olivieri propone ALL MY LOOPS FOR YOU, primo frammento performativo del più ampio progetto di ricerca multidisciplinare Aporie, uno studio sulla condizione psico-fisica dell’esitazione.

DOMENICA 4 DICEMBRE RAMIFICAZIONI FESTIVAL FA TAPPA A COSENZA per il primo dei tre appuntamenti previsti nella Città di Telesio. All’Officina delle Arti si esibirà il Balletto di Calabria con un doppio turno, alle ore 18 e alle ore 21. NESSUNO SI SALVA DA SOLO è il titolo dello lavoro inedito che Massimiliano De Luca, vincitore del Premio Cerati 2021 città di Soverato, propone in prima nazionale per Ramificazioni Festival 2022. Con i danzatori e performer del Balletto di Calabria ci saranno anche il maestro Daniele Moraca e la cantante calabrese Eda Marì.