“Diavolo Custode” è il nuovo singolo di Smeco Da Rua in collaborazione con LO SPETTRO DJ

Il Duo Smeco Da Rua & Lo Spettro Dj nasce per caso nel 2014 durante un live nel sottoterra di un locale in occasione di una Jam Session organizzata da “Lo Spettro Dj”.

Stesso sogno, stessa passione, stessa attitudine e stesso animo li legano immediatamente.

Pian piano cominciano a collaborare sempre di più su vari progetti, in studio e in live unendosi sempre di più verso 1 unica strada comune.

Nel 2018, di venerdì 17, Smeco ebbe l’incidente di cui parla in “Diavolo Custode” e proprio in quell’anno decidono di trasferirsi a Milano. Da lì la convivenza, i sacrifici e gli stenti per proporre a tutta Italia il loro “Sound”, la loro voglia di rivalsa e di lasciare un segno indelebile negli anni. Nascono Mixtape, Freestyle, Produzioni e Singoli che hanno sancito il loro ingresso ufficiale nel panorama nazionale. Il brano è già disponibile in tutti gli store digitali per l’etichetta discografica Rosso Al Tramonto.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=VMFVp19D6vI

Ettore Posca, in arte Smeco Da Rua, classe 91′.

Inizia a scrivere all’età di 12 anni, avvicinandosi alla cultura Hip-Hop la cui ricerca, scoperta e comprensione, attraverso l’ascolto dei grandi classici, lo conduce a trasformare in canzoni le proprie canzoni in poesie. Arrivano presto le prime pubblicazioni: “Metafora” (200); il MixTape “La Voce dei Muti” (2014); “Paranoia MixTape” (2015). La ricerca di nuovi stimoli porta al singolo “Vittima” (base di Watchowski, lavoro in studio di Lo Spettro), parte di un ampio progetto artistico (Greenta Music) che sancisce la collaborazione tra Smeco Da Rua e il producer Lo Spettro, fondatore de La Stanza dei Fantasmi (Netlabel e Officina Sonora nata con l’obiettivo di produrre e promuovere musica Urban emergente). Seguirà anche la collaborazione con l’amico e producer Monky B (con cui firma il brano “Dancing Marijuana”). Nel 2018, Smeco Da Rua si trasferisce a Milano, dove registra diverse tracce presso il Caveau Studios di Jack The Smoker, sempre su beat di Watchowski. Nel 2020, durante il lockdown, pensa, scrive e registra “Al Piano di Sotto Mixtape”, insieme al suo socio di sempre (Lo Spettro).

Ad Ottobre 2020 pubblica su YouTube, insieme a Lo Spettro DJ, il video ufficiale di “Vintage” (regia di AnywayAgency).

Alvaro Alessio Capizzano, in arte Lo Spettro, classe 92′

Inizia a scoprire la passione da DJ all’età di 13 anni, cresciuto tra giradischi “a cinghia” e “Vinili” Disco/Funk anni ’80 del padre. Dai 17 anni nei locali e nei centri sociali della sua Città, Cosenza, diventa pian piano il punto di riferimento della nuova scena Hip-Hop, a Cosenza ed in Calabria, con la crew “Scratch Your Mind”. Nel 2014 fonda un’etichetta discografica indipendente “La Stanza Dei Fantasmi”, con uno studio di registrazione che ha ospitato il gotha della musica calabrese.