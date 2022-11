Premio Branda-Cinema e Creatività: l’appuntamento il 7 novembre a Cosenza

“Il diritto di opporsi”, “Lunana: il villaggio del mondo”, “Anna Frank e il diario segreto”, “Dante”, il corto “La Divina Commedia VR: l’Inferno un viaggio immersivo”, “White Bird a Wonder Story”, “Il bambino di cristallo”, “Mia”. Questi i sette film che vedranno, al Cinema Citrigno di Cosenza, durante l’anno scolastico, gli studenti dei 30 istituti cosentini e dell’hinterland che parteciperanno al progetto “La Scuola a Cinema”. Un’iniziativa promossa dalla Società CGC e dall’associazione Anec-Calabria, in collaborazione con l’Agis Scuola Nazionale. E il patrocinino dell’amministrazione comunale di Cosenza.

Una manifestazione giunta alla XXIV edizione.

Lunedì 7 novembre, alle ore 16.30, nella sede di Confindustria–Cosenza sarà presentato il cartellone e le altre iniziative collaterali nate da questo progetto.

Ad illustrare le iniziative: Fortunato Amarelli Presidente Confindustria Cosenza; Rosario Branda, Direttore di Confindustria Cosenza e Segretario Delegazione Calabra AGIS, il presidente dell’associazione Anec-Calabria, Giuseppe Citrigno e il responsabile Agis Scuola Calabria, Giovanni Guagliardi e la responsabile del progetto Giuliana Lanzillotta.

Inoltre, sarà presentata anche la nuova edizione di “Premio Salvatore Branda- Cinema e Creatività”.

“La Scuola a Cinema” è un progetto promosso dalla società CGC e dall’associazione Anec-Calabria, in collaborazione con l’Agiscuola nazionale. Un’iniziativa che coinvolge più di duemila studenti di 30 istituti scolastici di Cosenza. Il cinema può diventare un utile strumento didattico per inediti percorsi interdisciplinari. Un linguaggio che offre ai ragazzi efficaci strumenti per la loro formazione, questo l’obiettivo de “La Scuola a Cinema” giunta, oramai, alla XXIV edizione.

Alla conferenza stampa saranno illustrati gli obiettivi e i contenuti del progetto. Un’edizione dedicata a numerosi temi di attualità: “diritto allo studio”, “diritti civili”, “il recupero della memoria storica”, “i rapporti relazionali nell’epoca dei social” e “letteratura”. Una rassegna rivolta agli studenti degli istituti scolastici cosentini e della provincia. In programma, film legati al mondo dei giovani di ultima uscita o prossimi nelle sale.

“Premio Salvatore Branda- Cinema e Creatività” è un progetto nato dalla rassegna “La scuola a cinema” ideato dalla Società CGC e promosso da Confindustria Cosenza sezione Agis /Anec Calabria.

Un’iniziativa a cui aderiranno, durante l’anno scolastico, gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie superiori della provincia di Cosenza.

L’Unicef nel progetto “La scuola al cinema”

Il film scelto dall’Anec Calabria per questa edizione del progetto “La scuola al cinema” dal titolo “LUNANA” restituisce l’importanza per tutti i bimbi ad avere un futuro, partendo da quella comunità dell’apprendimento dove ciascuno ha qualcosa da imparare, singolarmente e come gruppo.

Gli studenti delle scuole interessate al progetto di Unicef per difendere e garantire il diritto allo studio per ogni bambino, possono contribuire con una donazione volontaria di 0,50 centesimi al botteghino del cinema in occasione della proiezione del film “Lunana” oppure con una raccolta fondi da destinare al Comitato italiano per l’UNICEF Onlus/Comitato Provinciale Cosenza BANCA INTESA IT 03 H 03069 09606 1000 00166273 Le scuole aderenti riceveranno un attestato di ringraziamento da parte del

E poi, il consueto appuntamento con il progetto dell’Agiscuola nazionale, Giuria “David Giovani”. Rivolto agli studenti delle scuole superiori che abbiano compiuto il 18° anno di età. Selezionati nelle scuole che aderiscono all’iniziativa, dalle delegazioni regionali dell’Agiscuola, gli studenti hanno la possibilità di partecipare al Premio David Giovani in duplice funzione. Anzitutto come giurati, chiamati a visionare i film italiani scelti dall’Ente David di Donatello e a votarne il migliore e, successivamente alle operazioni di voto, come partecipanti al contestuale concorso tramite la recensione di uno dei film visionati. I vincitori di ogni regione, scelti da un’apposita commissione composta da Agiscuola, hanno la possibilità di partecipare, in qualità di giurati, alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per l’assegnazione del “Leoncino d’oro – Agiscuola per il cinema”.