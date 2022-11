A Confindustria Cosenza presentata la XXIV edizione della rassegna “La Scuola a Cinema”

“Il diritto di opporsi”, “Lunana: il villaggio del mondo”, “Anna Frank e il diario segreto”, “Dante”, il corto “La Divina Commedia VR: l’Inferno un viaggio immersivo”, “White Bird a Wonder Story”, “Il bambino di cristallo”, “Mia”, “La stranezza”. Questi i film che vedranno, al Cinema Citrigno di Cosenza, durante l’anno scolastico, gli studenti dei 30 istituti cosentini e dell’hinterland che parteciperanno al progetto “La Scuola a Cinema”. Un’iniziativa promossa dalla Società CGC e dall’associazione Anec-Calabria, in collaborazione con l’Agis Scuola Nazionale. E il patrocinino dell’amministrazione comunale di Cosenza.

Una manifestazione giunta alla XXIV edizione.

E’ stato presentato, nella sede di Confindustria–Cosenza, il cartellone e le altre iniziative collaterali nate da questo progetto.

Hanno illustrato l’iniziativa: Fortunato Amarelli Presidente Confindustria Cosenza; Rosario Branda, Direttore di Confindustria Cosenza e Segretario Delegazione Calabra AGIS; il consigliere comunale Antonietta Cozza in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cosenza; il presidente dell’associazione Anec-Calabria, Giuseppe Citrigno, il responsabile Agis Scuola Calabria, Giovanni Guagliardi, Monica Perri Presidente del Comitato prov. Di Cs dellUnicef e la responsabile del progetto Giuliana Lanzillotta.

Inoltre, è stata presentata la nuova edizione di “Premio Salvatore Branda- Cinema e Creatività”.

“La Scuola a Cinema” è un progetto promosso dalla società CGC e dall’associazione Anec-Calabria, in collaborazione con l’Agiscuola nazionale. Un’iniziativa che coinvolge più di duemila studenti di 30 istituti scolastici di Cosenza. Il cinema può diventare un utile strumento didattico per inediti percorsi interdisciplinari. Un linguaggio che offre ai ragazzi efficaci strumenti per la loro formazione, questo l’obiettivo de “La Scuola a Cinema” giunta, oramai, alla XXIV edizione.

Alla conferenza stampa saranno illustrati gli obiettivi e i contenuti del progetto. Un’edizione dedicata a numerosi temi di attualità: “diritto allo studio”, “diritti civili”, “il recupero della memoria storica”, “i rapporti relazionali nell’epoca dei social” e “letteratura”. Una rassegna rivolta agli studenti degli istituti scolastici cosentini e della provincia. In programma, film legati al mondo dei giovani di ultima uscita o prossimi nelle sale.

“La Scuola a Cinema è un progetto di alto profilo e oramai storicizzato– commenta il Presidente Amarelli- Siamo felici di ospitare la presentazione del nuovo cartellone. Un’iniziativa lodevole perché si rivolge alle giovani generazioni e all’educazione della visione in sala. Il linguaggio del cinema – conclude – più di ogni altra arte apre le menti delle future generazioni”.

“Premio Salvatore Branda- Cinema e Creatività” è un progetto nato dalla rassegna “La scuola a cinema” ideato dalla Società CGC e promosso da Confindustria Cosenza sezione Agis /Anec Calabria. Un’iniziativa a cui aderiranno, durante l’anno scolastico, gli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie superiori della provincia di Cosenza. Quest’anno i ragazzi dovranno elaborare un progetto creativo ispirati dalla visione del film “Dante” di Pupi Avati.

“Sono particolarmente grato al progetto La Scuola a Cinema per aver portato avanti, in questi anni, un premio che ricorda la figura di mio padre – afferma il direttore Branda- Un’iniziativa che merita la creatività e lo spirito d’iniziativa dei nostri ragazzi. Credo che la visione del film di Avati stimolerà la loro fantasia misurandosi con un’originale lettura cinematografica del Sommo Poeta”.

“Grazie al cinema tentiamo di veicolare messaggi importanti ai nostri giovani. In questi anni l’interesse dei ragazzi è cresciuto partecipando al premio Branda – aggiunge Guagliardi- Tentiamo di comunicare l’importanza di mettersi in gioco, di essere curiosi e di portare avanti le proprie idee. Seguendo punti di riferimento positivi così come è stato Salvatore Branda un esempio di impegno e di etica professionale

“Siamo lieti di aver raggiunto il traguardo dei ventiquattro anni di attività – afferma il Presidente Anec Calabria, Giuseppe Citrigno – Unico progetto autofinanziato in Italia, che mira a promuovere il cinema nelle giovani generazioni – e aggiunge – abbiamo inglobato in questi anni altre iniziative grazie all’attenzione dell’Agiscuola nazionale Il Premio Branda-Cinema e Creatività che torna con un film di grande valore educativo. Quest’anno, inoltre, vogliamo dare un nostro contributo alla lotta dell’Unicef per difendere il diritto allo studio “.

“L’amministrazione comunale di Cosenza è stata fin dalle prime battute al fianco di questo progetto – racconta la consigliere Cozza – continueremo a farlo. Da insegnante posso testimoniare che sono i ragazzi stessi a chiedere di partecipare con entusiasmo al progetto. Uscire dalle aule e condividere un’esperienza nel buio della sala ha un alto valore formativo, nel segno della condivisione e della partecipazione attiva”.

L’Unicef nel progetto “La scuola al cinema”

Il film scelto dall’Anec Calabria per questa edizione del progetto “La scuola al cinema” dal titolo “LUNANA” restituisce l’importanza per tutti i bimbi ad avere un futuro, partendo da quella comunità dell’apprendimento dove ciascuno ha qualcosa da imparare, singolarmente e come gruppo.

Gli studenti delle scuole interessate al progetto di Unicef per difendere e garantire il diritto allo studio per ogni bambino, possono contribuire con una donazione volontaria di 0,50 centesimi al botteghino del cinema in occasione della proiezione del film “Lunana” oppure con una raccolta fondi da destinare al Comitato italiano per l’UNICEF Onlus/Comitato Provinciale Cosenza BANCA INTESA IT 03 H 03069 09606 1000 00166273