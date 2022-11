Rende, prime giornate del corso di alta formazione per giovani amministratori del Credito Cooperativo BCC Mediocrati

Il 5 novembre presso la sala De Cardona della BCC Mediocrati, in via Alfieri a Rende, si è tenuta la quarta lezione del “Corso per Giovani Amministratori del Credito Cooperativo”. La lezione è stata tenuta dal dott. Paolo Pogliaghi e dall’avv.Elisa Ruffinatto di ICCREA Banca.

I ragazzi sono stati guidati da Pogliaghi alla scoperta del mondo dell’antiriciclaggio, le evoluzioni normative che lo hanno riguardato e la pregnanza che ad oggi riveste nelle attività della banca. Dal racconto delle attività di Pogliaghi si è passati poi alla lettura e interpretazione delle norme che regolano l’antiriciclaggio con l’avv. Ruffinatto.

Non solo teoria, lo studio dell’antiriciclaggio è stato fatto attraverso anche esempi concreti di situazioni reali.

Alla fine della lezione, i professori si sono intrattenuti con gli studenti, notevolmente incuriositi da un tema centrale nella vita delle banche.