Sarafine e la nuova musica italiana al Magna Graecia Film Festival

Il palco del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro ospiterà non solo i grandi nomi del cinema e della tv, ma sarà ancora una volta una prestigiosa vetrina per i talenti emergenti della musica. Nel programma della kermesse, dal 27 luglio al 4 agosto prossimi, ci sarà spazio anche per la performance di una delle artiste più apprezzate del momento, Sarafine, vincitrice lo scorso anno del talent X Factor.

Nome d’arte di Sara Sorrenti, é nata a Salerno nel 1988, ma cresciuta a Vibo Valentia. Ha vissuto tra Lussemburgo e Belgio, e poi ha voluto dare una possibilità alla sua musica, lasciando il lavoro d’ufficio. Sarafine scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona. Questo le permette di portare sul palco uno spettacolo completo a tutti gli effetti. Le sue canzoni mixano influenze musicali di elettronica e di generi piú leggeri – Dubstep, Techno e Pop – e testi sia in italiano che in inglese per raccontare una visione personale ed autentica del mondo. Con un singolo da più di un milione di ascolti su Spotify, “Malati di gioia”, Sarafine ha lanciato il suo tour che si chiama “E’ così che va il mondo”, basato sull’utilizzo della tecnologia digitale, mescolando la melodia nazionale con i linguaggi multiculturali delle metropoli.

Al Magna Graecia Film Festival sarà l’occasione per ascoltare questo magico connubio tra elettronica e canzone d’autore e scoprire una tra le più originali protagoniste dell’ultima generazione delle nuova musica italiana.