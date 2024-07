Lamezia International Film Fest: NAIP ospite della serata di apertura

Sarà N.A.I.P. l’ospite che aprirà l’undicesima edizione del LIFF11- Lamezia International Film Fest, lunedì 15 luglio presso i Giardini del Novecento.

N.A.I.P. è l’acronimo di “nessun artista in particolare” ed è un progetto musicale di una persona che utilizza beat elettronici, synth, loop station, chitarra e voce. Il progetto nasce nel 2018, ma viene conosciuto dal grande pubblico nel 2020, grazie al talent show X-Factor. Pubblica il suo primo album chiamato N.A.I.P. – nessun album in particolare nel 2020 e un EP nel 2023 chiamato Dovrei dire la mia.

Attualmente N.A.I.P. sta scrivendo il suo nuovo album e sta portando in giro un tour di dj set che lo vedranno in giro per l’Italia per tutto il 2024.

Novità assoluta di questa edizione è l’apertura ai lungometraggi del concorso internazionale Colpo d’Occhio, con tre titoli in anteprima rispetto all’uscita in sala: Traces, di Dubravka Turic, The Darking Way, di Zsolt Pozsgai, Ecos, di Tommy Llorens.

L’edizione 2024 del LIFF si preannuncia particolarmente ricca di ospiti.

Martedì 16 luglio una grande star italiana e internazionale salirà sul palco del LIFF: Asia Argento, autrice e attrice che ha percorso e continua a percorrere e ad esplorare il mondo del cinema e dell’arte nelle diverse sue forme. Si prosegue con Franco Maresco, il poliedrico e incontenibile autore di libri, format televisivi e film che percorrono con una vena caustica la storia recente del nostro paese.

Doppio appuntamento anche mercoledì 17, con il fumettista e fondatore di Gigaciao Sio e con Mandrake, al secolo Giuseppe Ninno, attore e tiktoker inventore dell’amatissima Famiglia Imbarazzi.

Giovedì 18 luglio la giornata sarà dedicata alla gastronomia, con un appuntamento live di “Cinegustologia”, in compagnia dell’autore Marco Lombardi, seguito dalla presentazione del libro Veg in Black, di Vegnarock.

Sabato 20 luglio, per la serata finale del festival, un altro superospite sarà al LIFF: Claudio Bisio, che ha recentemente esordito anche come regista cinematografico “L’ultima volta che siamo stati bambini”. Si avvicenderanno poi sul palco il regista e neo direttore del Torino Film Festival Giulio Base e il regista Cristiano Bortone.

Sono inoltre ancora disponibili i posti per le masterclass, in collaborazione con SRC / Scuola di Recitazione della Calabria. Martedì 16 luglio si terrà la masterclass di doppiaggio con Pasquale Anselmo, voce fra gli altri di Nicolas Cage, “Leggio d’Oro” 2010 per la migliore interpretazione maschile per il doppiaggio di Jeremy Renner in The Hurt Locker e “Miglior doppiatore in una Serie TV” al Gran Premio del Doppiaggio per Better Call Saul.

Mercoledì 17 e giovedì 18 luglio si terrà una due giorni di recitazione con Giorgio Colangeli, attore che non ha bisogno di presentazioni, David di Donatello come Miglior attore non protagonista per L’aria salata e che vanta, nel suo lungo curriculum, film diretti da Marco Tulllio Giordana, Ettore Scola, Guido Chiesa, Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. La partecipazione alle masterclass è gratuita fino ad esaurimento posti.

Ideato e diretto da GianLorenzo Franzì, il LIFF – LAMEZIA INTERNATIONAL FILM FEST si terrà a Lamezia Terme dal 15 al 20 luglio 2024.