Premio Fondazione Mimmo Rotella al film IDDU di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza 23a edizione  

Si è svolta ieri sera al Sina Centurion Palace di Venezia, la premiazione della 23a edizione del Premio Fondazione Mimmo Rotella, Premio collaterale della 81a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il riconoscimento, dedicato alla feconda relazione tra i linguaggi del Cinema e dell’Arte, è nato nel 2001 per volontà del grande artista calabrese Mimmo Rotella (Catanzaro 1918 – Milano 2006).

Il Premio è andato al film IDDU di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, in concorso nella selezione ufficiale, prodotto da Indigo Film, Rai Cinema e Les Films du Losange con Elio Germano, Toni Servillo, Barbora Bobulova e Antonia Truppo. La motivazione recita: A Fabio Grassadonia e Antonio Piazza che con Iddu e la loro illuminante regia hanno saputo rileggere i codici del racconto di mafia attraverso il solco del realismo magico. Trasfigurando luoghi e personaggi noti alle cronache, i due autori fanno della sublimazione del reale la chiave di lettura della Storia, così come nell’arte figurativa, Mimmo Rotella si esprimeva nel realizzare i suoi decollages. Un ideale connubio, quindi, tra gli strappi, che hanno reso celebri le tele dell’indimenticato Maestro, ed il mezzo cinematografico che Grassadonia e Piazza permeano di una visione originale, sfuggente, legata alla cronaca ma, al tempo stesso, da essa dissociata. Iddu si apre con una frase emblematica: la realtà è solo una partenza, non la destinazione. Un motivo di ispirazione per l’intero lavoro dei due registi che, traendo linfa dalla grande tradizione letteraria, e facendo propria anche la profonda eredità concettuale di Mimmo Rotella, hanno scritto un nuovo e personale percorso drammaturgico all’interno del panorama cinematografico italiano e internazionale.

A consegnare a Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, il prestigioso Premio – un’opera del Maestro del décollage Mimmo Rotella – Nicola Canal, Presidente della Fondazione Mimmo Rotella, Gianvito Casadonte, Direttore Artistico del Premio, Anton Giulio Grande, Commissario Straordinario Calabria Film Commission e Julia Magrone, giovane talento e volto di Cotril partner beauty dei grandi eventi, leader nelle preparazioni hairstyling del cinema internazionale, che il premio ha scelto per avvicinare il mondo dell’arte ai giovani.

Ricco il parterre di protagonisti che hanno ricevuto il Premio Fondazione Mimmo Rotella nel corso degli ultimi anni. Tra questi: Matt Dillon, Oliver Stone, Mick Jagger, Donald Sutherland, Mario Martone, Toni Servillo, Giuseppe Capotondi, Julian Schnabel, Willem Dafoe, George Clooney, Michael Caine, Ai Weiwei, Jude Law, Paolo Sorrentino, James Franco, Terry Gilliam, Al Pacino, Johnny Depp, Alexander Sokurov, Barry Levinson, João Botelho, Julie Taymor, Takeshi Kitano, Abel Ferrara, Gianni Amelio, Peter Greenaway, Ascanio Celestini, Gian Alfonso Pacinotti e Olivier Assayas.