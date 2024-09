Festival Venezia, Lega: “Sul red carpet per sensibilizzare su tumore seno”

“Come componenti dell’Intergruppo Parlamentare ‘Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella’, abbiamo calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per una giusta causa, indossando una maglia realizzata dallo stilista Marras dal forte significato simbolico. Un seno lesionato su uno sfondo bianco con cui abbiamo voluto lanciare un messaggio di speranza a tutte quelle pazienti che lottano contro un grave male che colpisce la loro testa, il loro cuore e il loro essere donna. Parlare di tumore al seno anche in un’occasione importante come questa significa poter portare avanti una campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno, promuovere una costante prevenzione e favorire un nuovo approccio allo stato di malattia, favorendo l’accesso alle cure e sostenendo la donna in un percorso di vita. E’ stata un’emozione fortissima, indescrivibile: rinnoviamo l’impegno a tenere alta l’attenzione su questa neoplasia che purtroppo continua ad avere un forte impatto sulla nostra società”.

Lo dichiarano le deputate della Lega e componenti dell’Intergruppo Parlamentare ‘Nuove frontiere terapeutiche nei tumori della mammella’ Simona Loizzo (presidente), Giorgia Latini e Giovanna Miele.