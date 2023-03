Calcio, domani il Catanzaro potrebbe salire in serie B. L’ordinanza del sindaco Fiorita in vista dei festeggiamenti: “Stop vendita bevande in contenitori di vetro”

Su tutto il territorio comunale di Catanzaro, dalle 16.00 di domani 19 marzo fino alle 6,00 di lunedì, non sarà possibile vendere e somministrare bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro ma solo in bicchieri di carta o plastica. A disporlo è un’ordinanza del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, in occasione dei possibili festeggiamenti per l’eventuale promozione in serie B dell’Us Catanzaro che giocherà domani a Salerno contro la Gelbison.

La squadra del capoluogo calabrese, prima nel girone C della serie C con 16 punti di vantaggio sul Crotone, in caso di vittoria, o anche di pareggio se il Crotone non vincesse, otterrebbe la matematica promozione in serie B con 5 giornate d’anticipo. L’ultima stagione in Bi risale a 17 anni fa, quella 2005-2006.

Da giorni le strade ed i balconi della città sono tappezzati di bandiere giallorosse. Il divieto, specifica il Comune in una nota, ha efficacia per tutti gli operatori commerciali e sarà operativo nell’intero territorio comunale.

Negli orari indicati, la somministrazione di bevande anche alcoliche in contenitori di vetro è consentita solo se il consumo avviene all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell’attività, quali dehors e gazebo, con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse e di vendita per asporto.