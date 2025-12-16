Vibo Valentia investe nell’innovazione: parte la sperimentazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Enzo Romeo, continua a puntare sull’innovazione tecnologica e sul futuro della formazione. In collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore “ITG-ITI-ITE” e con gli istituti comprensivi cittadini, prenderà il via nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 un progetto di sperimentazione di un sistema di intelligenza artificiale locale a supporto dei docenti.

L’iniziativa, proposta dall’IIS “ITG-ITI-ITE” e cofinanziata dall’amministrazione comunale, rappresenta una prima esperienza a livello regionale di utilizzo di un sistema di IA installato interamente in locale, senza trasmissione di dati verso piattaforme esterne, nel pieno rispetto del GDPR e del nuovo AI Act europeo.

Il progetto, perfettamente allineato alle Linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito mira a supportare i docenti nella progettazione didattica e nella produzione di materiali educativi, sperimentando le potenzialità dell’intelligenza artificiale in un contesto sicuro, controllato e trasparente.

“Sostenere l’innovazione a scuola significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e sulla qualità della didattica – dichiara l’assessore all’Innovazione tecnologica Luisa Santoro -. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra istituzioni possa trasformarsi in un laboratorio concreto di crescita digitale per l’intera comunità”.

Il contributo comunale di 5.000 euro consentirà l’acquisto dei server necessari all’installazione del sistema nei cinque istituti coinvolti. Le scuole partecipanti potranno così dotarsi di una piattaforma interna in grado di generare programmazioni, lezioni, materiali didattici e prove di verifica in modo assistito, con totale garanzia di privacy e sicurezza.

Durante la prima fase (dicembre 2025 – maggio 2026) il sistema sarà utilizzato esclusivamente dai docenti, che verranno specificamente formati all’uso consapevole e critico dell’IA. I risultati della sperimentazione saranno poi raccolti in un report finale da presentare al ministero dell’Istruzione e del merito e alla cittadinanza.

Con questa iniziativa, il Comune di Vibo Valentia rafforza il proprio impegno a favore dell’innovazione digitale nella scuola, promuovendo un modello di collaborazione virtuosa che unisce competenza tecnica, sostenibilità economica e tutela dei dati personali.