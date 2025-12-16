Federazione Provinciale Sinistra Italiana Vibo Valentia: “Soddisfazione per rinnovo Consiglio. Ottimo risultato”

Sinistra Italiana esprime soddisfazione per il risultato ottenuto dalla lista Progressisti e Riformisti per Vibo, alle elezioni indette per il rinnovo del consiglio Provinciale: la lista espressione dei partiti dell’area progressista PD, M5S, Sinistra Italiana, + Europa, Casa Riformista e la lista civica Progetto Vibo, esprime la validità del progetto politico già sperimentato alle Amministrative del 2024.

Ottimo il risultato ottenuto da Sinistra Italiana, e del candidato presente nella lista dei Progressisti e riformisti per Vibo, Sergio Barbuto, che su invito del segretario provinciale di Sinistra Italiana, Fortunato Petrolo, e della segreteria, ha accettato la candidatura, consapevole di una scelta politica condivisa essendo iscritto a Sinistra Italiana.

Per questo sentiamo il dovere di ringraziarlo, unitamente agli elettori che ci hanno permesso, per la prima volta, di essere presenti nel Consiglio Provinciale di Vibo Valentia come Sinistra Italiana.

Inoltre, non abbiamo nessuna intenzione di scendere in polemica con nessuno; noi crediamo nella politica, quella vera, fatta di rispetto delle regole e dello statuto del partito, non siamo interessati né vogliamo appropriarci di meriti, noi crediamo nella politica di servizio e di appartenenza a un progetto politico che ci vede impegnati a costruire la nostra rappresentanza mettendola al servizio del partito e dei cittadini.

Noi sosteniamo un progetto politico alternativo alla destra, ecco perché abbiamo avviato il confronto nella coalizione progressista espressione dei partiti PD, M5S, Sinistra Italiana, + Europa, casa riformista e Progetto Vibo.

Sinistra Italiana da oggi parte con la consapevolezza di mettere in campo una proposta alternativa al modello gestionale fino ad oggi attuato, attraverso una politica di coesione e sviluppo del territorio sulle materie di competenza della provincia, come strade viabilità, trasporti scuole ambiente ecc. Questo sarà il ruolo dei partiti e dei consiglieri eletti, un ruolo di verifica e di controllo sugli atti amministrativi prodotti dal presidente, rimanendo fuori dal circuito della cogestione con il presidente, che non è di nostra espressione politica. Il nostro ruolo e dei consiglieri è quello di preparare una nuova stagione che ci porti a eleggere, in un prossimo futuro, un presidente espressione della coalizione progressista.

Ci congratuliamo, infine, con il consigliere Sergio Barbuto, che rappresenta sinistra Italiana nel consiglio provinciale, augurando buon lavoro a lui e a tutti i consiglieri eletti delle due liste.