Trasversale delle Serre, Anas: visita in cantiere per gli studenti dell’istituto tecnico per geometri di Vibo Valentia

La scuola entra in cantiere per osservare da vicino gli interventi di realizzazione di grandi opere infrastrutturali. In Calabria gli studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia, accompagnati dai loro professori, hanno partecipato ad una visita in uno dei cantieri della Trasversale delle Serre.

I ragazzi, guidati dal Direttore dei Lavori Tamara Gatto e dai Tecnici, hanno vissuto l’esperienza di un cantiere stradale ed hanno potuto constatare da vicino le lavorazioni in corso di esecuzione, prendendo visione sul campo di tutte le singole fasi lavorative e degli aspetti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durante la giornata gli studenti hanno visitato il cantiere di costruzione del lotto Scornari a Vazzano in provincia di Vibo Valentia, dove sono in corso di ultimazione gli interventi di realizzazione della galleria artificiale lunga 370 metri, scavata con due fronti di scavo con lavorazioni in contemporanea verso direzioni opposte con un dislivello tra i due imbocchi di 11,93 metri.

Proseguono gli interventi lungo l’intero tracciato del lotto Scornari, il cui sviluppo complessivo è di circa 1,5 km, e comprende, oltre alla realizzazione della galleria, altre opere d’arte minori costituite da manufatti di sostegno, muri in terra rinforzata, interventi di protezione delle scarpate e sistemi di regimentazione idraulica. Attualmente lo stato di avanzamento lavori è di circa il 70%.

Allo stato attuale, risultano in fase di realizzazione tutti i lotti: in provincia di Vibo Valentia: lotto “Superamento del colle Scornari” e “Superamento cimitero di Vazzano” per un importo complessivo di oltre 40 milioni di euro, a cui si aggiunge il lotto Vazzano-Vallelonga, per un investimento di 262,7 milioni di euro, invece in provincia di Catanzaro: il lotto Gagliato-Soverato (investimento complessivo 183,20 milioni di euro) e Bretella per Petrizzi (investimento complessivo 35,05 milioni di euro.