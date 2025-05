Nati per Leggere a Vibo Valentia, siglata intesa con Archivio di Stato per promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita

“Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”: recita così un antico proverbio africano che sottolinea l’importanza della comunità nella crescita di un bambino, ed evidenzia quanto lo sviluppo dello stesso sia un processo complesso, del quale non può e non deve essere responsabile solo la famiglia. E’ necessaria la partecipazione di molte persone, di una rete di supporto sociale che contribuisca all’educazione e al benessere del bambino.

Per favorire, quindi, la realizzazione di questa rete fondamentale e confermare l’impegno condiviso nella promozione della lettura in età precoce come strumento fondamentale per lo sviluppo affettivo e cognitivo di bambine e bambini, è stato siglato un protocollo d’intesa tra l’Archivio di Stato di Vibo Valentia, rappresentato dalla Dott.ssa Rosada Pezzo, direttrice dell’Ente, e la Dott.ssa Katia Rosi, referente del Programma Nati per Leggere per la provincia di Vibo Valentia. Nati per Leggere (NpL) è il Programma nazionale di promozione della lettura rivolta a bambine e bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus. NpL si fonda sulle evidenze scientifiche che riconoscono alla pratica della lettura in famiglia, fin dalla nascita, un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambi e delle bimbe. L’obiettivo è quello di sviluppare iniziative capillari volte a sensibilizzare e diffondere la pratica della lettura a bassa voce in famiglia, per garantire a ogni bambina e bambino il diritto ad accedere a opportunità adeguate di sviluppo affettivo e cognitivo.

Le attività presso la sede dell’Archivio di Stato si svolgeranno due volte al mese, e partiranno già giovedì 29 maggio alle ore 16.00, con le letture ad alta voce per i bambini in età prescolare.

Una collaborazione voluta fortemente dall’Ente – nella persona della sua Direttrice – che ha mostrato grande sensibilità ed interesse al progetto:

“Accogliere il progetto Nati per Leggere presso l’Archivio di Stato di Vibo Valentia – sottolinea la Dott.ssa Pezzo – significa creare un ponte tra il passato e il futuro sia da un punto di vista sociale che culturale: da un lato la storia custodita nei nostri depositi, dall’altro la promozione e la diffusione della lettura ad alta voce a favore dei più piccoli. Il Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Archivio e Il Coordinamento provinciale Nati per Leggere Vibo Valentia, rappresentato da Katia Rosi, suggella un impegno ma soprattutto la necessità di generare un legame permanente tra i due momenti temporali, lasciandosi ispirare dal brocardo di ciceroniana memoria HISTORIA MAGISTRA VITAE. Certamente, la lettura ad alta voce ha un impatto fondamentale sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini sin dai primi mesi di vita, rappresentando essa stessa un’opzione educativa e di crescita tesa a sviluppare empatia e migliorare il lessico sin dalla tenera età”.