Teatro comunale di Vibo Valentia, il sindaco Limardo: “Non accetterò ulteriori rallentamenti da parte di chi ha l’onere di condurre in porto un’opera attesa da anni”

“Sin dal mio insediamento ho fatto presente più volte, ed ancor più negli ultimi mesi, al direttore dei lavori, la necessità di un incisivo cambio di passo per giungere rapidamente alla consegna del teatro comunale. E non accetterò ulteriori rallentamenti”.

È perentorio il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, in merito alla questione teatro ed all’adempimento delle ultime pratiche, tecniche e burocratiche, propedeutiche ai collaudi e quindi all’apertura della struttura.

“Non appena ricevuta la delega – spiega il sindaco – l’assessore Corrado si è messa al lavoro per comprendere lo stato dell’arte sugli interventi del teatro. Purtroppo, all’esito di una verifica e di una riunione che ho voluto, insieme all’assessore, devo constatare che alle rassicurazioni che mi erano giunte a giugno, in occasione di altra riunione con il direttore dei lavori, non sono seguiti i fatti. Non metto in dubbio le qualità e le competenze del direttore dei lavori, ma ora è giunto il momento dei risultati. Perché tutti i cittadini, ed il primo cittadino in primis, rivendicano, a ragione, il diritto di vedere quest’opera conclusa, il diritto di poter vivere la prossima stagione teatrale. Non possiamo certo rallentare oggi che ci troviamo a pochi passi dal traguardo. L’unico progresso, in questi due mesi estivi, è stata la bitumazione esterna, eseguita per giunta solo dopo sollecitazioni da parte dell’assessore Corrado”.