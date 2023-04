Tropea sigla accordo di cooperazione con la città polacca Nowy Sącz

“Costruire, intrattenere e consolidare relazioni istituzionali, in Italia e nel resto del mondo, se considerata ed interpretata come attività di governo, può rappresentare e rappresentare un valore aggiunto indiscutibile nell’azione amministrativa locale non soltanto per le diverse opportunità di scambi e promozione reciproche che naturalmente ne derivano, ma anche e soprattutto per lo stimolo alla comparazione costante tra esperienze virtuose in tutti i settori che quel confronto genera e induce ad emulare, replicando ed adattando modelli positivi già sperimentati”.

È questa, dichiara il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, “una delle chiavi di lettura del dinamismo, percepito e reale, che ci caratterizza come squadra amministrativa e che ci esorta a metterci sempre in discussione rispetto ad obiettivi di elevazione progressiva degli standard di qualità della vita. È un metodo al quale non rinunciamo, che viene apprezzato molto anche dai media nazionali ed internazionale e sul quale continueremo a misurare l’internazionalizzazione della reputazione esperienziale del Principato.

In questa cornice – prosegue il Primo Cittadino – dopo la lettera d’intenti sottoscritta alla fine del 2022 con il collega sindaco polacco Ludomir Handzel, è stato formalizzato nei giorni scorsi anche l’accordo di collaborazione con la città di Nowy Sącz, terza città per estensione e numero di abitanti del voivodato della Piccola Polonia e capoluogo dell’omonimo Distretto.

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una cooperazione amichevole delle due amministrazioni e delle due comunità e che, quindi, possa produrre auspicabili, reciproche ricadute turistiche e culturali.

Le due Città hanno concordato di avviare e promuovere congiuntamente, attraverso iniziative comuni, progetti, contatti e condivisione di esperienze, gli scambi italo-polacchi, in particolare nelle aree della cultura, dell’arte e dell’istruzione, delle scienze e della tecnologia, dello sport, della ricreazione e del turismo, così come dell’assistenza sanitaria, dell’economia, del commercio e artigianato e della tutela dell’ambiente”.

Della durata di 10 anni, questo nuovo accordo segue a quello tra la Città di Tropea e la Ryutsu Keizai University (RKU), in Giappone, dove una delegazione istituzionale del Principato, rappresentata dal Primo Cittadino e dall’assessore Greta Trecate, è stato ospite per una articolata missione di promozione turistica dell’intera regione conclusasi nei giorni scorsi nel Parlamento nipponico e con l’incontro proficuo con l’Ambasciatore italiano in Giappone Gianluigi Benedetti.