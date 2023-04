Il 6 maggio un sit-in a Limbadi in memoria di Maria Chindamo

Il prossimo 6 maggio, alle ore 10.30, avrà luogo il tradizionale sit-in in memoria di Maria Chindamo.

L’iniziativa – si legge in un comunicato stampa – è promossa da: Agape, Comitato “Controlliamo Noi Le Terre Di Maria”, Libera, Penelope Italia Odv, GOEL – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud promotori, insieme, di GOEL Bio.

L’intero territorio calabrese e nazionale è vicino alla storia di Maria Chindamo e si è stretto intorno alla famiglia per condividere il dolore della tragica scomparsa e per chiedere, a gran voce, che sia fatta luce su quanto accaduto.

Come ogni anno, proprio lo stesso giorno della scomparsa, si rinnova un impegno ed un appuntamento, davanti all’azienda dove Maria è scomparsa, in contrada Montalto, a Limbadi.

Anche quest’anno il sit-in vedrà la partecipazione di scuole, di associazioni, di istituzioni e di singole cittadine e cittadini che hanno scelto di condividere la richiesta di verità e di giustizia della famiglia.

Quest’anno il tema del sit-in è “donne e lavoro: un binomio per la liberazione delle terre di Calabria”. Maria era un’imprenditrice che ha offerto una testimonianza di coraggio e di libertà che non ha piegato la testa nemmeno di fronte alla ‘ndrangheta. L’emancipazione femminile, il lavoro, l’imprenditoria sana e libera, rappresentano vie di futuro da cui la Calabria non può prescindere.

Presto verranno resi noti i dettagli organizzativi della giornata.