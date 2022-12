Vibo, pranzo natalizio dei detenuti con la Volley Tonno Callipo

La Casa Circondariale di Vibo Valentia anche quest’anno è stata puntuale nella organizzazione di uno degli eventi più attesi dell’anno: “L’ALTrA cucina….Per un pranzo d’Amore”, promosso dall’Associazione “Prison Fellowship Italia Onlus“, dal movimento “Rinnovamento nello Spirito Santo” e dalla “Fondazione Alleanza Onlus del RnS“, in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia.

Dedicato ai detenuti e alle detenute delle carceri italiane e registrato anche in altri 18 Istituti penitenziari d’Italia, rappresenta un momento di forte solidarietà umana nello stare assieme a tavola e condividere pensieri di solidarietà e umanità a tavola.

Protagonisti Chef stellati ed in vena di prodezze sui fornelli delle cucine della Casa Circondariale di Vibo Valentia.

Tutti impegnati a sbizzarrirsi, preparando e facendo gustare pietanze gourmet a chi vive la sofferente e talvolta anche avvilente esperienza della detenzione.

E’ un appuntamento che vede in primo piano testimonial del mondo dell’arte, dello spettacolo, della musica, del giornalismo e dello sport.

A Vibo Valentia, anche questa nona edizione, come vuole la tradizione, ha fatto registrare un notevole successo.

Nato sullo sforzo organizzativo ed economico richiesto per la realizzazione di una giornata volta a donare non solamente un momento di festa a chi affronta la dolorosa esperienza del carcere, ma anche – si legge in un comunicato stampa – a richiamare l’attenzione e coinvolgere il maggior numero di persone per far sì che la detenzione, adoperando le parole di Papa Francesco, possa davvero «diventare un luogo di inclusione e di stimolo per tutta la società, perché sia più giusta, più attenta alle persone».

Da otto anni, infatti, all’interno di alcuni Istituti penitenziari italiani, per circa 6.000 detenuti e detenute vengono organizzati pranzi speciali e di grande richiamo sociale.

All’Istituto penitenziario di Vibo Valentia si è festeggiato nella maniera più ideale grazie all’impegno, ai fornelli del famoso chef Emanuele Mancuso che con la sua abile fantasia e genialità ha fatto gustare pietanze di forte intensità gustativa.