Una scuola calabrese vince il premio nazionale eTwinning 2022

Catanzaro, 22 dicembre 2022 – È calabrese una delle scuole vincitrici dei Premi nazionali eTwinning 2022, di recente consegnanti dall’Unità eTwinning Italia. eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Lavorare in questi progetti significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale.

In Calabria è alto il numero dei docenti registrati, con 4.609 insegnanti iscritti, mentre i progetti didattici fra scuole sono arrivati a 1.932.

Dopo la selezione dei progetti candidati, rientra tra i vincitori del prestigioso riconoscimento nazionale nella categoria Scuola secondaria di II grado il progetto “FAMA VOLAT, Fake news from classical world to nowadays”.

Il progetto che ha coinvolto studenti, tra i 14 e i 18 anni, e insegnanti di Francia, Italia e Spagna, ha avuto l’obiettivo di ricercare l’esistenza di notizie false in Grecia, Roma e altri paesi europei con particolare riguardo alle donne dell’antichità o a personaggi letterari e di comprendere come i greci e i romani hanno affrontato questo problema, individuando somiglianze e differenze con il mondo contemporaneo.

Gli studenti suddivisi in gruppi internazionali, hanno avuto modo di lavorare insieme creando alcuni prodotti collaborativi, usando le tecnologie in forma autonoma e pienamente a servizio del raggiungimento degli obiettivi. La collaborazione tra pari, sia tra docenti che alunni di scuole europee in cui è attivo lo studio delle lingue classiche e moderne, è stata la metodologia utilizzata per valorizzare la cultura classica come base per promuovere e sviluppare l’idea di cittadinanza europea. Durante il processo di lavoro gli alunni, organizzati in undici squadre transnazionali, hanno comunicato, discusso e preso decisioni congiunte, organizzato il loro piano di lavoro e scelto autonomamente i compiti da svolgere.

In Italia eTwinning è gestito dall’Unità nazionale eTwinning che opera nell’Agenzia Erasmus+ Indire. Il sito italiano eTwinning: https://etwinning.indire.it/

Info sui premi e i riconoscimenti eTwinning: https://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/