Il sindaco Macrì: “Tropea ombelico della Calabria e del Sud Italia”

“Il successo di presenze fatto registrare dalla speciale edizione di Regioni – Italia e Ritmi del Sud, tra le più partecipate a livello nazionale, ha confermato Tropea ombelico della Calabria e del Sud Italia nella promozione di una destinazione turistica di qualità che fa dell’identità il suo punto di forza. Su questa strada, che risulta essere vincente, vogliamo continuare ad investire per creare opportunità di crescita e sviluppo per i territori”.

È quanto ha dichiarato il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, intervenendo oggi (martedì 20) nel corso della conferenza stampa di presentazione degli esiti della tre giorni che ha portato a Tropea e nell’hinterland ospiti e gruppi da diverse regioni del Belpaese, ringraziando quanti hanno collaborato alla realizzazione del progetto culturale. Tra tutti la Regione Calabria che lo ha finanziato quasi interamente.

Coordinato da Domenico Gareri, all’incontro con gli operatori dell’informazione, insieme al Primo Cittadino è intervenuto anche Andrea Addolorato, presidente dell’associazione Culture a Confronto, promotore dell’evento, che ha dettagliato nei numeri il successo di questa edizione. Tropea si candida ad ospitare anche l’edizione 2023.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere soddisfazione per l’attenzione nazionale che il Borgo dei Borghi 2021 continua a registrare, ringraziando sin da ora la Federazione Italiana Circoli Enogastronomici (FICE) e la Confraternita della Frittola calabrese – La Quadara per averla scelta come prima tappa del tour che porterà il sodalizio alla scoperta delle produzioni agroalimentari identitarie della Calabria.

Calabria da scoprire Enogastronomia Storia Paesaggio. È, questo, il tema del tour che toccherà oltre Tropea, con la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e con la ‘Nduja anche Reggio Calabria per il bergamotto, la piana di Sibari per le clementine ed il riso, la Sila per la patata, Cosenza ed Altomonte per il fico dottato ed il Magliocco.

Il programma del 4 ottobre prevede alle ore 16.30 l’arrivo delle Confraternite in costume presso la Pro Loco di Tropea e la visita guidata della città. Alle ore 18,45 l’incontro con le istituzioni cittadine e l’iniziazione della confraternita della “Cipolla Rossa di Tropea”.

Per la 19esima edizione, Palazzo Santa Chiara alle ore 21,30 di giovedì 22 ospiterà il concerto di musica popolare dell’Orchestra Popolare del Mediterraneo.