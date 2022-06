Vibo Valentia: minacce ai giudici del Lavoro Tiziana Di Mauro e Ilario Nasso

Minacce pesanti per due giudici, entrambi in servizio nella Sezione Lavoro di Vibo Valentia. E’ quanto riporta un volantino, firmato da un sedicente gruppo “Unione per la legalita’”, apparso nel nuovo Tribunale della citta’ calabrese e nel quale si paventa, nei confronti dei magistrati Tiziana Di Mauro e Ilario Nasso la necessita’ di usare le “maniere forti”. A denunciare la vicenda sulla quale la Procura di Vibo ha aperto un fascicolo avviando indagini finalizzate a individuare l’autore del volantino, sono stati i diretti interessati ai quali, la giunta sezionale dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) di Catanzaro, ha espresso “solidarieta’ e vicinanza in ordine al gravissimo ed inaudito documento elaborato dal sedicente gruppo ‘Unione per la legalita”, stigmatizzando fermamente la gravita’ della condotta volta a minare la serenita’ e la sicurezza dei due magistrati della sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia. Simili vili gesti non piegano la magistratura ed il suo lavoro”.