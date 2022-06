“Solidarietà ai giudici del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro vittime di un vile atto intimidatorio che, sicuramente, non fermerà il loro prezioso lavoro. La #Calabria vuole vivere una stagione nuova che abbia come punto fermo la legalità, per questo non possiamo non confermare il nostro pieno sostegno a chi, ogni giorno, lavora per sconfiggere ogni forma di malaffare. Siamo con voi”.

Così su Facebook il Senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.