La sottosegretaria Nesci: “Firma convenzione di oggi passo in avanti per realizzazione ospedale di Vibo Valentia”

“Oggi con la firma della convenzione tra l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, la Regione Calabria e Rfi- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A per la sistemazione dell’area di Fosso Calzone è stato compiuto un passo ulteriore verso la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia. La nuova struttura ospedaliera è essenziale per garantire al bacino di utenza un presidio sanitario adeguato ed è parte di una più ampia strategia di rilancio della sanità calabrese che dobbiamo portare avanti. Seguo la vicenda già da molti anni e – come rappresentate del Governo sul territorio- sono sempre disponibile per tutti gli ulteriori confronti tra organismi nazionali e locali. È utile avviare ulteriori tavoli tecnico-istituzionali per affrontare le situazioni critiche di altre zone in Calabria che necessitano da anni di presidi ospedalieri. Sono convinta, infatti, che è necessario che ciascuno faccia la propria parte per risolvere le criticità esistenti”.