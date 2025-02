VIII Commissione: prosegue la discussione sulla mozione carceri del Gruppo R.E.D.

Si è riunita a Palazzo San Giorgio l’ottava Commissione consiliare, presieduta dal consigliere Filippo Quartuccio, per proseguire il dibattito sulla mozione relativa al tema delle carceri; presentata dal Gruppo R.E.D. a firma dei consiglieri Antonino Castorina, Carmelo Versace e Filippo Burrone.

All’audizione ha partecipato l’assessore alle Politiche sociali Lucia Nucera, insieme ai rappresentanti del settore welfare, per illustrare e descrivere le misure previste dal documento. La mozione pone l’accento sulle criticità delle strutture detentive di Reggio Calabria e propone interventi concreti tra cui: la richiesta di nuove risorse e personale, la regolarizzazione dei documenti di identità dei detenuti e l’avvio di percorsi di recupero attraverso formazione professionale e impiego nei lavori stagionali.

L’assessore Lucia Nucera ha manifestato piena disponibilità a destinare fondi del welfare a iniziative rivolte ai detenuti e alle famiglie in difficoltà. Pertanto la Commissione, su proposta del Presidente Filippo Quartuccio e su richiesta di vari consiglieri, ha stabilito di convocare una nuova audizione per integrare il testo prima di sottoporlo al voto e successivamente alla conferenza dei capigruppo, con l’obiettivo di portarlo per la definitiva approvazione in Consiglio comunale.