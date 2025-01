Villa San Giovanni (RC), open night al “Nostro-Repaci”: una vetrina notturna per l’orientamento

In un momento cruciale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, chiamati a scegliere il proprio percorso di studi superiori, l’IIS “L. Nostro-L. Repaci” ha aperto le sue porte per un Open Night all’insegna dell’eccellenza. Nel corso dell’evento, che ha visto la massiccia presenza di ragazzi e famiglie lo scorso 24 gennaio, sono emersi con particolare evidenza i tre pilastri che caratterizzano l’Istituto guidato dalla Dirigente scolastica Maristella Spezzano: un’offerta formativa all’avanguardia, una spiccata dimensione internazionale e, quale elemento distintivo, un’attenzione particolare all’inclusione e allo sviluppo delle potenzialità individuali.

«Comprendiamo quanto sia delicata la scelta della scuola superiore per i ragazzi di terza media e le loro famiglie», sottolinea la Dirigente Spezzano. «Il nostro obiettivo è offrire percorsi che valorizzino i talenti e le aspirazioni di ciascuno». Una visione che si concretizza in un’offerta formativa diversificata: dal Liceo Classico al Liceo Scientifico – nelle sue declinazioni di Ordinamento, Scienze Applicate e Sportivo – fino all’innovativo Liceo Linguistico Quadriennale. Il ventaglio di opportunità include il Liceo delle Scienze Umane, anche con opzione Economico-Sociale, e l’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

Ma è sul fronte dell’internazionalizzazione che il Nostro-Repaci si appresta a segnare punti importanti. Centro per le certificazioni Cambridge English, l’Istituto è sia sede di preparazione che Examination Centre. I progetti Erasmus+ arricchiscono ulteriormente la didattica delle lingue, aprendo finestre sul mondo attraverso scambi culturali con l’estero.

L’innovazione si esprime anche attraverso laboratori tecnologicamente avanzati e una metodologia che integra formazione tradizionale e sperimentazione.

Particolare attenzione viene dedicata allo sviluppo psico-fisico degli studenti, con un programma sportivo che spazia dall’atletica al basket fino alla pallavolo, includendo discipline come lo yoga, sperimentato per la prima volta in questo anno scolastico, e corsi di preparazione per arbitro di calcio. Le attività extracurricolari di danza, musica e teatro completano l’esperienza formativa offerta agli studenti, cui è data la possibilità di potenziare le proprie competenze con corsi di informatica, scrittura creativa e grafica.