Assistenti educativi, l’allarme dell’Istituto Nazionale Azzurro: “Cifra stanziata dal governo insufficiente”

Il presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Lorenzo Festicini, denuncia con preoccupazione “la grave emergenza che colpisce i ragazzi con esigenze speciali e gli assistenti educativi che li supportano. Il Governo ha stanziato solo 1,6 milioni di euro, una cifra insufficiente: mancano 700 mila euro per garantire loro un’istruzione adeguata e inclusiva”.

Per affrontare questa criticità, Festicini propone il passaggio degli assistenti educativi alla sezione Autonomia e Comunicazione, con l’inquadramento diretto alle dipendenze del MIUR. “Questa soluzione strutturale consentirebbe di superare le attuali difficoltà economiche e organizzative, assicurando maggiore stabilità e qualità nell’assistenza agli studenti.

“Non si può permettere che a questi bambini venga negato un diritto fondamentale. Per questo, si rivolge con fermezza al Governo centrale e alla Regione Calabria affinché intervengano immediatamente per reperire i fondi necessari. Garantire un’educazione equa e accessibile non è solo un obbligo istituzionale, ma un dovere morale e civile. Si invita, inoltre, tutta la cittadinanza a unirsi a questo appello per una soluzione rapida ed efficace”.