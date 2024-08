Villa San Giovanni (RC), disco verde della maggioranza consiliare all’assestamento di bilancio

La maggioranza consiliare “Città in Movimento” ha deliberato un nuovo importante e significativo documento contabile che scandisce il cammino di un’Amministrazione sempre sola ricerca delle migliori soluzioni per Villa San Giovanni.

“L’appuntamento del 31 luglio – spiega l’assessore al bilancio Sergio Giordano – impone a tutti gli enti locali, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica, di dimostrare il mantenimento dell’equilibrio nel corso della gestione dell’anno di esercizio. L’attività di gestione nel 2024 – attenta sempre alle esigenze della Città attraverso l’intercettazione di finanziamenti e contributi per interventi di vario genere sul territorio – è stata anche caratterizzata da intelligenti e proficue attività di rimodulazione di rapporti esterni, che hanno comportato benefici al bilancio e all’equilibrio stesso per quasi 700.000 €. Risorse, queste, che hanno consentito il ripiano del disavanzo di amministrazione registrato per l’annualità 2023 causato da accantonamenti resisi obbligatori a copertura di spese di anni pregressi antecedenti la gestione di quest’amministrazione comunale”.

La scelta prudente della maggioranza – protesa al risanamento del bilancio – si è concretizzata in una revisione dell’intero bilancio pluriennale 2024/2026, al fine di coprire l’impegno di spesa programmato per il ripiano del disavanzo, pari a poco più di 325.000 €.

Le risorse impiegate e destinate nelle tre annualità per il ripiano del disavanzo “sofferto” per scelte del passato, liberatesi a seguito della manovra, sono state tuttavia destinate a un fondo passività potenziali, al fine di ‘proteggere i conti’ da eventuali, future, inaspettate ed imprevedibili spese.

Garantiti, dunque, gli equilibri con la manovra di salvaguardia, l’amministrazione si proietta al completamento della gestione per l’esercizio contabile 2024 con nuovi investimenti, consolidamento di impegni, spese ed opere strategiche e significative per la Città.

Arrivare alla ordinarietà contabile-economica era il primo obiettivo; programmare gli anni a venire con metodo e serietà, dimostrando che si può amministrare l’ente in modo diverso, è il fine ultimo di una maggioranza che vuole “mettere in sicurezza” l’ente, garantire i servizi e la vivibilità, valorizzare le vocazioni della Città.