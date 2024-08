Al Planetarium metropolitano Pythagoras l’abbraccio tra la Luna ed Antares

In tantissimi hanno riempito il Planetario Pythagoras della Città Metropolitana per guardare l’abbraccio idilliaco fra la Luna ed Antares, la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione, mai così vicini come nella sera di martedì.

L’iniziativa, inserita nel cartellone “Stelle d’estate”, il ciclo di iniziative dell’osservatorio diretto dalla professoressa Angela Misiano e contemplato fra gli eventi dell’Estate reggina, ha riscosso un notevole successo con numerose famiglie e tanti turisti giunti per assistere alla straordinaria congiuntura astrale e costretti a dei veri e propri turni per poter prendere parte alle attività programmate.

Nell’occasione, Rosario Borrello, dello staff del planetario, ha tenuto i presenti inchiodati col naso all’insù per quasi un’ora, parlando di sistema solare, di stelle, costellazioni, pianeti e nebulose che, via via, hanno preso forma nell’incantevole struttura di via Margherita Hack.

Una festa per i più piccoli che, quasi fosse un gioco, hanno potuto assistere ad una fantastica lezione di astronomia sul cielo d’estate. Insomma, un vero e proprio viaggio simulato fra gli astri che, dalla Terra, ha condotto i partecipanti a due passi da Saturno.

Le iniziative del Planetario proseguiranno, nei prossimi giorni, ad Ardore, al Museo Archeologico nazionale, a Maria di San Lorenzo, Sant’Eufemia, Ferruzzano ed in gran parte del territorio della Città metropolitana fino al 22 settembre.