L’Associazione Culturale Due Sicilie di Gioiosa Jonica, con il patrocinio del Comune di Locri, è lieta di annunciare un evento culturale di grande rilievo. Il 13 agosto 2024, alle ore 21:30, presso il suggestivo Palazzo Nieddu del Rio a Locri, si terrà un incontro con il Professore Giuseppe Gangemi, Docente Senior dell’Università di Padova e già Professore Ordinario di Metodologia e Tecniche della Ricerca.

L’incontro, dal titolo “Gli ‘Invisibili’ del decennio 1860-1870: Soldati e Civili Meridionali Dimenticati negli archivi dello Stato Unitario”, offrirà un’importante occasione per riscoprire e riflettere sulle vicende storiche relative alle vittime militari e civili meridionali dell’unificazione e sulla loro reale entità, risultante dalle fonti archivistiche, finora sfuggite o tralasciate dagli storici del “Risorgimento”.

Il Professor Gangemi è autore di una trilogia di volumi: “In punta di baionetta”, che si occupa delle vittime militari della Guerra Meridionale (1860 – 1870); “Senza tocco di campane”, che si occupa delle vittime civili finora taciute e “Stato carnefice o uomo delinquente?”, che mette in luce come le false teorie criminologiche di Cesare Lombroso siano state usate per giustificare la repressione e la marginalizzazione delle popolazioni del Sud.

Un’occasione unica per gli studiosi e per chiunque sia interessato a conoscere più da vicino una parte fondamentale della nostra storia, finora trascurata o taciuta dalla vulgata ufficiale.