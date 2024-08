Passaggio a livello di via Torquato Tasso, Siderno: domani la conclusione dei lavori

Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato ufficialmente che i lavori in corso sul passaggio a livello in corrispondenza di via Torquato Tasso si concluderanno domani, venerdì 9 agosto.

Nella nota pervenuta via PEC dal responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Reggio Calabria si fa presente che è risultata necessaria e indifferibile la sostituzione di entrambe le casse di manovra del passaggio a livello del Km. 372+403 della linea Metaponto-Reggio Calabria «per garantire il corretto funzionamento del passaggio a livello» e, di conseguenza, la sicurezza di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che, se avessero attraversato i binari con una passaggio a livello mal funzionante e a rischio blocco, avrebbero potuto causare incidenti con gravi conseguenze in caso d’impatto.