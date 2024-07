Reggio Calabria diventa la principale città del Calcio mercato grazie alle telecamere di Sky Sport

L’estate è spesso associata alla stagione del “Calcio mercato” e da qualche giorno la Città metropolitana di Reggio Calabria ne è diventata la principale capitale, grazie alle telecamere di Sky Sport. Fino a venerdì la squadra capitanata da Alessandro Bonan è in giro per tutto il territorio, scoprendo e raccontando anche le bellezze del mare e della montagna. La fortunata trasmissione tv “Calciomercato l’originale”, giunta al 20.mo anno di messa in onda, ha già toccato le principali realtà del reggino: Scilla, Palmi, Gambarie d’Aspromonte, Roccella Jonica, Punta Pellaro, oltre ai punti più simbolici della città di Reggio Calabria, quali piazza Duomo, le colonne di Tresoldi, piazza Castello.

L’impegno della Città metropolitana e del sindaco Giuseppe Falcomatà è sempre più proteso a una nuova narrazione del territorio, sfruttando anche il forte traino dello sport, in questo caso il calcio e l’attesa per l’avvio dei nuovi campionati professionistici italiani. L’apice di queste giornate è il talk serale, alle 23:00 dall’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, con la diretta TV su Sky Sport, dove i protagonisti del calcio, giornalisti, allenatori, opinionisti, stimolati da Bonan, si confrontano sul futuro delle squadre di serie A. Nel corso di queste giornate reggine c’è stato anche spazio per raccontare le realtà sportive locali, sempre più protese a soddisfare le esigenze di calcio dei più piccoli. Le presenze numerose di giovani alla trasmissione serale e nei momenti dei collegamenti, sono il sinonimo che il format scelto dalla Città metropolitana ha centrato l’obiettivo. Anche la squadra di “Calciomercato l’originale”, ha dato il meglio di se, portando nella città dei Bronzi i più apprezzati commentatori ed esperti di calcio italiano, tra cui Gianluca Di Marzio, Valerio Spinella Fayna, Beppe Bergomi, Walter Zenga, Aldo Serena, Lorenzo Minotti, Veronica Baldaccini, Luca Marchetti e Massimo Marianella.

Tra un possibile acquisto e una cessione di serie A, non sono mancati i riferimenti alla squadra della Reggina, ai suoi trascorsi nella massima serie, auspicandone un ritorno nel più breve tempo. Per la conclusione, venerdì 19 luglio, Alessandro Bonan e la sua “band” aspettano i reggini per un concerto senza precedenti, alle 20:30 all’Arena dello Stretto, seguirà la puntata del programma sportivo più amato dagli italiani.