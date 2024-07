E’ morto Joe Bryant, padre di Kobe: negli anni ’80 giocò nella Viola Reggio Calabria

Un infarto subito pochi giorni fa ha causato la morte di Joe Bryant, il 69enne padre di Kobe e cestista che ha giocato per lunghi anni nella serie A italiana. La notizia è stata diffusa negli Usa dal Philadelphia Inquirer, dove si ricorda che Joe, soprannominato ‘Jellybean’ ha disputato otto stagioni in Nba prima di trasferirsi in Italia, Paese in cui ha vissuto i suoi primi anni Kobe, indimenticata stella mondiale scomparsa nel 2020 per un incidente di elicottero.

Bryant padre aveva giocato infatti per sette stagioni in Italia, dal 1984 al 1991, nell’ordine a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia prima di vivere l’ultima stagione da professionista in Francia.

Nato nell’ottobre del 1954 a Philadelphia, Joe Bryant si fece notare nel campionato universitario nelle file della La Salle University, poi trovò un posto in Nba nel 1975 cominciando dai Philadelphia 76ers. Nel 1979 venne ceduto ai San Diego Clippers e quindi passò agli Houston Rockets, ultima sua esperienza tra i prof Usa prima di arrivare in Italia, quando Kobe aveva sei anni.

Joe Bryant indossò la casacca neroarancio nella stagione 1986-1987