“Rappresentazione dell’epifania in Calabria”, evento serale in terrazza al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Venerdì 19 luglio alle 21.30 sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si terrà la conferenza “Rappresentazione dell’epifania in Calabria. La brattea d’oro del VI secolo d.C.”, in collaborazione con l’Associazione Ai Parc.

Dopo i saluti di Fabrizio Sudano, direttore del MArRC e Salvatore Timpano, presidente dell’ Ai Parc, relazionerà Giacomo Oliva sulla brattea d’oro, un raro reperto archeologico che risale al VI secolo d.C., offrendo uno sguardo privilegiato sulla rappresentazione dell’epifania in Calabria.

La “Brattea” con l’Adorazione dei Magi è custodita nel museo archeologico di Locri (precedentemente in quello di Reggio Calabria). D’oro a sbalzo, lavorata a foglia è stata scoperta a Siderno nel 1886 durante lavori agricoli negli appezzamenti della famiglia De Mojà, in una tomba cristiana.

Il biglietto di ingresso, al costo di 3 euro, permetterà ai partecipanti di visitare gli spazi espositivi del museo e di partecipare alle attività serali dalle ore 21:00 alle 24:00. L’accesso alla terrazza sarà aperto fino a un massimo di 90 partecipanti, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Un’occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura calabrese, godendo di una vista mozzafiato sulla città dal suggestivo scenario della terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Sarà inoltre attivo sulla terrazza del Museo durante la serata l’info point del Parco Nazionale d’Aspromonte, una finestra sull’area protetta. Verranno fornite ai visitatori le informazioni utili sulle peculiarità naturalistiche e culturali del suo territorio, e proposte delle degustazioni di prodotti identitari.

Contestualmente il concessionario dei servizi aggiuntivi del MArRC proporrà due visite guidate alla scoperta delle collezioni del museo, alle ore 20.00 e 21.45. Info su costi e prenotazioni allo 06 399 676 00.

E per concludere alle ore 23.00, il MArRC ospiterà il collegamento della giornata di chiusura di “Sky Calciomercato l’Originale”, che si sta svolgendo in questi giorni a Reggio Calabria grazie all’accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il museo è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it