Inaugurato a Taurianova il Borgo Sociale, la struttura per superare il ghetto di contrada Russo: 24 alloggi per i migranti

paradigmatico di una efficienza ed efficacia amministrativa che insieme alle altre istituzioni abbiamo impiegato per superare lungaggine burocratiche che, non dipese dal nostro Ente, si sono palesate per via della localizzazione della struttura in una zona di campagna che abbiamo dovuto dotare di infrastrutture e reti idriche ed elettriche prima mancanti».

Dichiarazione di Maria Fedele, assessore all’Immigrazione:

«La storica primavera 2024 che Taurianova sta vivendo, con le quasi concomitanti inaugurazioni della biblioteca comunale e del Borgo sociale, non è solo frutto di una fortunata coincidenza di tempi, bensì è, soprattutto direi, la messa a terra di un indirizzo amministrativo complessivo a cui abbiamo dato impulso, attraverso le deleghe alla Cultura e all’Immigrazione, sin dal nostro insediamento grazie ad una pianificazione puntuale e ad un grandissimo gioco di squadra condotto assieme alle altre istituzioni, al Terzo settore e all’associazionismo. Nel caso dell’odierna risposta che diamo per migliorare le condizioni di vita dei migranti, sentiamo di continuare ad offrire ai taurianovesi anche l’occasione per credere in un modello culturale che fa della lotta al caporalato e per l’integrazione dei braccianti regolari, utile anche per la nostra economia oltre che per rimuovere il pregiudizio contro una popolazione che, invece, si è rivelata storicamente accogliente e, semmai, ha sempre chiesto aiuto allo Stato senza rinunciare a fare la propria parte. Nell’anno di Taurianova Capitale Italiana del Libro possiamo dire anche che, seppure fra i mille sforzi in più che un Municipio in sofferenza come il nostro ha dovuto affrontare, Taurianova è pure Capitale dell’Integrazione volendo fornire un esempio che spero possa incentivare il senso di responsabilità e il pragmatismo di tutte le istituzioni coinvolte nel governo di questa emergenza epocale».

Scheda sulla struttura per lavoratori stranieri e attuazione del Progetto Su.Pr.Eme.

L’inaugurazione del Borgo Sociale in contrada Russo, che sorge in un terreno confiscato alla mafia, frontale all’insediamento informale insalubre da anni ricavato dai lavoratori stranieri in un’area privata, è un’altra tappa – la più qualificante – del Progetto interregionale “Su.Pr.Eme – Sud Protagonista nel superamento delle emergenze”, a cui il Comune di Taurianova partecipa attraverso gli assessorati all’Immigrazione e alle Politiche sociali.

La struttura, costituita da moduli prefabbricati – 24 per alloggi, 3 per uffici e servizi collettivi, installati dentro un’area videosorvegliata dedicata anche alla socialità e alla pratica dello sport – diventa così il fulcro di quella offerta ampia di servizi che l’amministrazione guidata dal sindaco Roy Biasi già eroga all’interno del Polo Sociale Integrato di via Francesco Sofia Alessio, in materia di mediazione culturale, alfabetizzazione linguistica, per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e con il varo di supporti come l’Agenzia per l’Abitare che riconosce dei voucher per l’affitto di appartamenti nel centro cittadino.

Il superamento e la chiusura dell’accampamento spontaneo finito al centro di gravi fatti di cronaca applicano, ad un livello amministrativo più ampio, un modello di collaborazione istituzionale che il Comune di Taurianova ha promosso contro lo sfruttamento e il caporalato, a partire dalla partecipazione ai Tavoli prefettizi e stipulando apposite convenzioni con la Regione Calabria, ma anche coinvolgendo nella gestione Macramè, primario Consorzio di cooperative sociali di solidarietà che oltre a svolgere funzione di front office per gli accessi al Borgo, continuerà ad assicurare le sue prestazioni nel Polo Sociale Integrato.

L’apertura del Borgo Sociale, appannaggio dei lavoratori stranieri in regola – che utilizzeranno gli alloggi confortevoli e gli spazi comuni pagando una retta mensile calmierata – si è potuta ottenere attraverso la spesa di una trance di poco superiore a 1.100.000 euro dei fondi Su.Pr.Eme, ulteriore step di un programma che prevede anche la dotazione – al servizio della struttura e non solo – di un futuro sistema di trasporto tramite mezzi elettrici che collegheranno le aree di campagna dove gli ospiti prevalentemente lavorano, ma anche queste ultime e il centro cittadino.

Nel momento della inaugurazione le istituzioni hanno già provveduto ad autorizzare l’utilizzo dei moduli abitativi da parte di un primo gruppo di circa 20 migranti.