Ponte sullo Stretto, Pd Villa San Giovanni: “Clamorosa bocciatura dal Mesa, progetto da rifare. Ora Metrocity chieda sospensione della Conferenza dei servizi”

“La Commissione VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente ha risposto: il progetto è tutto da rifare, necessitano corpose integrazioni.

Oggi 16 aprile 2024, con nota prot. n. 70949, la Commissione VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente ha risposto al progetto trasmesso dalla Società Stretto di Messina, anche sulla scorta delle osservazioni tecniche che sono state protocollate in queste ore dai tanti Enti e cittadini coinvolti, tra i quali il Circolo PD di Villa SG.

La bocciatura è clamorosa, i termini sono interrotti, tutto è rimandato alla necessaria trasmissione, nei termini di legge e salvo proroghe, di numerosissime integrazioni al Progetto Definitivo.

In sostanza, la Commissione del Ministero dell’Ambiente ha fatto emergere quanto già denunciato nei giorni scorsi dal PD e dagli altri soggetti trasmettitori:

il Progetto non è per nulla “definitivo”, è pieno di carenze e vuoti.

La richiesta di integrazioni obbligatorie del Ministero dell’Ambiente ha ad oggetto:

* un nuovo Studio di Impatto Ambientale (SIA);

* l’aggiornamento degli elaborati allo stato di fatto attuale e non a quello di dieci o venti anni fa;

* una nuova relazione generale di cantiere;

* la verifica del piano di utilizzo terre e rocce;

* la descrizione del piano di produzione rifiuti;

* gli studi sugli scenari sismici e di maremoto;

* gli elaborati sulla qualità dell’aria: atmosfera e clima;

* gli elaborati della morfodinamica costiera;

* gli atti sull’impatto acque superficiali e sotterranee;

* Il dettaglio sui quantitativo di risorse idrica necessaria e compromessa;

* un nuovo bilancio idrico;

* gli elaborati su paesaggio, flora e fauna.

E questi sono solo alcuni punti esemplificativi: la bocciatura con rinvio della Commissione Via Vas è molto più ampia e non lascia scampo all’iter previsto dalla Stretto di Messina.

Viene chiarito esplicitamente che la Verifica alla Ottemperanza alle Prescrizioni non sono rinviabili al progetto esecutivo. Serve presto una nuova relazione. Per ora e’ tutto bloccato! Non serve oggi dire “avevamo ragione Noi” – anche se la tentazione e’ forte !

Serve agire anche nella procedura di Conferenza dei Servizi con i Comuni e gli Enti territoriali che proprio oggi ha avuto inizio. Come si fa a discutere in una conferenza di servizi “istruttoria” se il Progetto in esame dovrà essere integrato sostanzialmente, fino a mutare definitivamente, a seguito delle richieste della Commissione Via /VAS?

Il Comune di Villa, quello di Messina, la Città Metropolitana di Reggio Calabria chiedano subito la sospensione della Conferenza dei servizi istruttoria in attesa delle integrazioni progettuali. Non ci sono più scuse! Gli amministratori facciano il loro dovere. Il deficit progettuale che accompagna quest’Opera pericolosissima è da oggi certificato dagli Organi Ministeriali”.

E’ quanto si legge in una nota di Enzo Musolino, segretario cittadino del Partito Democratico di Villa San Giovanni.