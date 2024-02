Gal Terre Locridee alla BIT di Milano per presentare il progetto “Locride 2025 – Tutta un’altra storia”

Il Gal Terre Locridee, martedì 6 febbraio 2023, alle ore 11.30, sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, nell’ambito degli eventi promossi dalla Regione Calabria (padiglione 3), per illustrare il progetto turistico-culturale “Locride 2025 – Tutta un’altra storia”.

“Locride 2025”, la cui programmazione è già in corso, vuole dare vita a un racconto corale, capace di narrare il paesaggio culturale e sociale del territorio per un turismo innovativo e inclusivo. La Locride, già candidata a Capitale italiana della Cultura, è un mosaico unico, le cui tessere sono costituite da una grande varietà di beni culturali e ambientali, legati tra loro da un patrimonio immateriale esclusivo, conservato ed espresso in comunità locali anch’esse uniche per antropologia, tradizioni, storia e ambiente.

Interverranno Francesco Macrì, presidente Gal Terre Locridee, Guido Mignolli, direttore Gal Terre Locridee, Gianfranco Ursino, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, Antonio Blandi, manager di “Officine delle idee”.