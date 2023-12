Reggio, la Federazione del Sociale USB scrive alla Di Furia sulla mancata erogazione dei dispositivi sanitari per i diabetici

“Negli ultimi tempi lo Sportello della Federazione del Sociale USB di Reggio Calabria ha raccolto diverse segnalazioni per la mancata erogazione da parte dell’ASP di Reggio Calabria a soggetti diabetici di microinfusori con relativo materiale di consumo.

Dalle lamentele ricevute risulta che, tra gli utenti cui viene negato questa fornitura, vi siano anche soggetti di minore età, per i quali la mancata erogazione di questi presidi costituisce un grave pericolo e diventare un irreparabile danno.

Non è la prima volta che siamo costretti a leggere sulla stampa di questa problematica, talmente grave da rappresentare un’interruzione di pubblico servizio, e per questo abbiamo scritto per invitare l’ASP di Reggio Calabria ad attivarsi senza ulteriore ritardo per l’emanazione di tutti gli atti necessari alla pronta erogazione di questi dispositivi.

La tutela del diritto alla Salute e la difesa della Sanità pubblica sono al centro del programma di questa Organizzazione che, in mancanza di risposte, si attiverà con nuove opportune iniziative”.