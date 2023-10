Milia (FI) “In bocca al lupo alle due ragazze reggine alle prefinali nazionali di Miss Italia”

“Due reggine, Carlotta Caputo e Sara Centofanti, tra le protagoniste delle prefinali nazionali di Miss Italia che si sta svolgendo in questi giorni a Corigliano-Rossano: un orgoglio per la nostra città”.

Ad affermarlo in una nota stampa il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia.

“Le due ragazze reggine, assieme alle altre partecipanti che rappresentano le diverse regioni italiane, sono in corsa per l’ambito titolo di Miss Italia.

Entrambe hanno realizzato un video di presentazione –prosegue il consigliere Milia- ambientato nella città di Reggio Calabria: pochi minuti che racchiudono tutto l’attaccamento per questa terra e ne descrivono le bellezze.

I video sono stati poi condivisi sulle pagine social del concorso e in poco tempo sono diventati virali, quindi grazie a Sara e Carlotta per questo contributo preziosissimo: un’occasione per mostrare il volto migliore di Reggio in tutto il Paese”.

“Da parte di tutta la città, da parte mia e di tutto il gruppo che rappresento un grosso in bocca al lupo per questa avventura, comunque vada sarà un successo” conclude Milia.