Protesta imprenditore a Reggio Calabria, Klaus Davi: “Pronto ad incontrarlo e ad aiutarlo”

“Sono pronto a incontrare l’imprenditore reggino Francesco Gregorio Quattrone che da stamattina sta minacciando di buttarsi da una gru a 20 metri di altezza situata nel quartiere Cedir di Reggio Calabria. Lo faccio a titolo personale per aiutarlo nella sua battaglia in modo che la sua storia possa emergere a livello nazionale. Ho seguito tutte le sue battaglie in questi mesi e mi dispiacerebbe sfociassero in un atto inconsulto. Mi dichiaro pronto a incontrarlo e ad aiutarlo per quanto mi è possibile fare”.

Lo afferma il giornalista e massmediologo Klaus Davi dichiarandosi disposto a incontrare l’imprenditore Quattrone che chiede per l’ennesima volta giustizia dopo aver subito la confisca di tutti i beni.