Rosarno (RC), bonificato il canale di raccolta delle acque piovane di via Iudicello

“Una operazione di bonifica straordinaria del canale di raccolta delle acque piovane che scorre lungo il sottopasso ferroviario di via Iudicello è stata eseguita dagli operai dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Lavori, disposti dai responsabili della Protezione Civile Comunale, Comandante Lacquaniti e Arch. Messina, e fortemente voluti dalla Commissione Straordinaria, necessari per evitare l’allagamento che si verifica puntualmente ad ogni precipitazione piovana di carattere intenso, nel tratto stradale in questione, direttrice di traffico rilevante in quanto collega Rosarno con San Ferdinando lungo la strada provinciale “Iudicello”; sulla stessa strada insistono tra l’altro numerose abitazioni e attività commerciali – artigianali, che si ritrovano costantemente col pericolo di rimanere isolati o con le vetture impantanate in caso di condizioni meteo avverse.

Numerosi infatti sono stati nel passato gli interventi effettuati dalla Protezione Civile, dalla Polizia Locale e finanche dai Vigili del Fuoco.

L’obiettivo di tale intervento manutentivo, come si avrà cura di verificare, è che l’acqua possa quindi defluire regolarmente senza causare danni e inconvenienti.

Ciò restando sempre operativo il sistema di monitoraggio complessivo che viene puntualmente attivato alla ricezione delle allerte meteo della Protezione civile regionale”.

E’ quanto si legge in una nota della commissione straordinaria di Rosarno.