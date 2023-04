“Vicinanza e solidarietà senza se e senza ma all’Ammiraglio Andrea Agostinelli – lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta – che condanna il vile gesto subito.

Il percorso dell’Ammiraglio – continua – non subirà alcun rallentamento. Mi onoro della sua amicizia e conoscendo bene il suo temperamento – conclude Giannetta – sono certo che non si lascerà in alcun modo intimidire”.