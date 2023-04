Aggressione ad Andrea Agostinelli, la solidarietà della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia

«Esprimiamo la nostra vicinanza e la massima solidarietà al presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno e Jonio, Andrea Agostinelli, per l’inqualificabile atto di violenza di cui è stato vittima». Lo dichiarano in una nota il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, e il segretario generale, Bruno Calvetta.

«Da quanto abbiamo appresso tramite notizie di stampa, la vile aggressione sarebbe legata alle attività che l’ammiraglio svolge egregiamente da quasi cinque anni all’interno del porto di Gioia Tauro. Formuliamo, intanto, gli auguri di una pronta guarigione convinti del fatto che continuerà a svolgere il suo lavoro nel solco della legalità e della trasparenza, come sinora fatto. È ferma la condanna che esprimiamo a nome della Camera di Commercio e di tutti gli imprenditori, simili azioni non intaccheranno il sano sviluppo che tutti auspichiamo per la nostra terra».