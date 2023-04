Motta San Giovanni: ecco come sarà la nuova scuola media

Negli ultimi giorni si sono tenuti due importanti incontri, voluti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per affrontare e superare alcuni importanti step della procedura che, una volta conclusa, porterà alla costruzione della nuova scuola media di Motta San Giovanni.

Il sindaco Giovanni Verduci, coadiuvato dai tecnici comunali, ha partecipato in videoconferenza potendo apprezzare il progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso a palazzo Alecce a conclusione del concorso di progettazione curato direttamente dal Ministero.

Dopo aver individuato in Italia 216 aree di costruzione, e tra queste Motta San Giovanni con un contributo fondo PNRR pari a 3 milioni e 331 mila euro, il Ministero ha infatti provveduto all’indizione del concorso di progettazione per poi trasmettere gli elaborati della proposta vincente al Comune.

Il progetto, che prevede la demolizione del fabbricato esistente e la ricostruzione del nuovo complesso scolastico, non altererà il contesto territoriale ed ambientale esistente. Il nuovo plesso scolastico sarà dotato di aule didattiche, aule attrezzate ed una palestra. Oltre alle aule saranno realizzati spazi di socializzazione, spazi per assemblee e congressi come l’auditorium, fruibile anche dalla comunità extra-scolastica del territorio, un laboratorio musicale ed uno informatico e multimediale, l’aula Magna, la biblioteca, la mensa. Ad eccezione del corpo palestra con struttura portante in calcestruzzo armato, gli altri corpi di fabbrica avranno una struttura portante lignea concepita per affidare interamente la resistenza alle azioni sismiche ad un sistema controventante tipo X-lam, accoppiato a telai in legno lamellare e legno microlamellare.

Si è già proceduto alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento e adesso bisognerà valutare quale procedura seguire per concretizzare l’opera. Tra le procedure possibili, si potrebbe attivare Invitalia, consentendo così all’Agenzia di indire le procedure di Accordo Quadro per l’attuazione degli interventi, oppure scegliere l’appalto integrato di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori.

“L’Amministrazione comunale, insieme agli uffici, presta molta attenzione all’edilizia scolastica – dichiara il sindaco Giovanni Verduci – La scuola media di Motta, inoltre, punta a diventare un luogo di incontro per tutta la comunità, con spazi aperti e disponibili. Nella prossima settimana faremo il punto anche sui lavori che interessano gli edifici di Lazzaro. Riprenderanno i lavori per l’edificio di Sant’Elia, sono già a buon punto quelli della scuola Francesco Jerace e si stanno concludendo le procedure per l’aggiudicazione dei lavori scuola elementare Demetrio Cuzzupoli”.