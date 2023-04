Molinaro (Lega): “Contro Klaus Davi atto vile che ne rafforza l’azione”

“Le scritte offensive contro il giornalista Klaus Davi sono il segno che l’azione che sta portando avanti dà fastidio a qualcuno che però non ha il coraggio di farsi vedere in volto”. Così Pietro Molinaro presidente della Commissione Consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa commenta in una nota quelle definisce “le ingiurie volgari rilevate sulle mura che circoscrivono la rotonda di Gallico a Reggio Calabria”. “E’ un atto codardo – aggiunge Molinaro – che si commenta da sé e rappresenta un segnale, non è il primo, che denota che c’è qualche forza criminale a cui il lavoro che Klaus Davi sta facendi dà fastidio. Rafforzo e incoraggio la pronta risposta del giornalista al quale dico: andiamo avanti insieme e intanto manifesto tutta la mia solidarietà a chi opera per il bene ed è da intralcio a quanti pensano e agiscono in modo diverso”.