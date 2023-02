Villa San Giovanni avrà il progetto del porticciolo: la decisione della Giunta Comunale

Villa San Giovanni avrà il progetto del porticciolo: oggi la giunta si è dovuta riunire per deliberare un cambio di rotta rispetto a quanto deciso ad agosto scorso e che prevedeva un concorso di idee, dando indirizzo al settore Lavori Pubblici per l’affidamento diretto dell’incarico di redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica. Identiche rimangono le linee guida contenute nell’atto di indirizzo già approvate: “Fata Morgana, tra illuzione e realtà. Interventi volti alla valorizzazione del waterfront – Lungomare Fata Morgana e molo sottoflutto”.

“Per un disguido tecnico abbiamo dovuto revocare il concorso di idee ed optare per l’affidamento diretto, al fine di non perdere il finanziamento ministeriale di 72mila euro in scadenza proprio oggi.

Abbiamo inteso confermare la scelta di redazione di un PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) fatta già nella fase relativa al concorso di idee e che ne ha determinato lo stop. riteniamo, infatti, che il progetto di fattibilità tecnico economico sia non soltanto in linea con il codice degli appalti e con le disposizioni specifiche relative all’intervento, ma soprattutto permetta all’ente di fare un salto di qualità. Si tratterà, infatti, non di un’idea progettuale ma di un progetto vero e proprio da “giocarsi” subito ai tavoli dei possibili finanziamenti, perchè il desiderio del porticciolo turistico si trasformi in realtà. L’idea del professionista che sarà incaricato dall’ufficio sarà presentata a tutta la Città affinché le proposte possano essere valutate nel redigendo progetto, da approvare poi e inserire nel piano triennale delle opere pubbliche, per la sua successiva discussione in consiglio comunale.

Contestualmente stiamo lavorando con gli uffici regionali per il riconoscimento del porticciolo turistico in località Croce Rossa, iter necessario perchè l’opera realizzata con i fondi del decreto di emergenza ambientale è un molo sottoflutto a protezione degli approdi.

Sappiamo che Villa vuole il suo porticciolo; sappiamo che Villa vuole il suo lungomare, tutto armonizzato e restituito alla Città con la valorizzazione di ogni pur minima parte, slargo, piazza (Piazza delle Repubbliche Marinare il cui restyling è stato già aggiudicato, ma anche lo spuntone, l’isolotto, Piazza Chiesa di Cannitello) e gli uffici lavoreranno senza soluzione di continuità perchè il risultato sia raggiunto”. E’ quanto si legge in una nota a firma del sindaco Giusy Caminiti, della giunta, e del gruppo consiliare “Città in Movimento.