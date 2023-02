Reggio, la lettera aperta agli ex alunni ed ai colleghi del professore Domenico Ficarra: “Incontriamoci per festeggiare i suoi 100 anni nell’Aula Magna del liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci”

Riceviamo e pubblichiamo:

“IL 22 dicembre scorso il prof. Domenico Ficarra ha compiuto il suo 100° compleanno. Ci siamo recati a casa sua per abbracciarlo e fargli gli auguri e così abbiamo trascorso con lui qualche ora della sua giornata speciale, facendogli dono di una torta augurale offerta dall’associazione venticinqueaprile, anche come ringraziamento dell’importante contributo fornito in occasione dell’iniziativa realizzata presso la Sala “Gilda Trisolini” della Città Metropolitana di Reggio Calabria sulla “Strage di Reggio Calabria del 6 maggio 1943” provocata dal terribile bombardamento aereo anglo-americano.

Per festeggiare il compleanno l’emittente televisiva Reggio Tv ha realizzato un servizio, intervistando il prof. Ficarra, il quale, successivamente, ha colloquiato con il giornalista Paolo Bolano di GS Channel, divenendo così protagonista della rubrica settimanale trasmessa dal canale televisivo con il titolo “Calabria: ieri, oggi e ….”.

Nel corso di questi incontri abbiamo proposto al prof. Ficarra di “tornare a scuola”, nella scuola dove ha insegnato per oltre 30 anni, il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, per incontrare ex alunni e colleghi quasi per una “Lectio Magistralis” dedicata a quanti lo hanno conosciuto, ascoltato ed apprezzato. Abbiamo quindi acquisito la disponibilità del dott. Francesco Praticò, Dirigente Scolastico del “Leonardo da Vinci”, il quale ha dato mandato ai docenti collaboratori di fornire ogni contributo per realizzare l’incontro con il prof. Ficarra.

L’incontro è stato programmato per le ore 16:30 di Venerdì 24 febbraio presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”.

Rivolgiamo un pubblico appello agli ex alunni ed ai colleghi del professore Ficarra, invitandoli a partecipare”.

I professori Sandro Vitale e Antonio Casile