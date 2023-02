Comitato di Quartiere “Il Popolo di Archi”: “Scendiamo in campo con Angela Robusti. Pronti all’azione”

“Come Comitato di Quartiere “Il Popolo di Archi” – scrive lo stesso Comitato in una nota – siamo parte operativa del nuovo progetto di ricostruzione della Città di Reggio Calabria e delle sue periferie, dopo che nel 2012 squallide vicende politicamente giudiziarie hanno sconquassato il nostro territorio e spianato la strada a un manipolo di incapaci e traditori del Popolo che ancora oggi, nonostante gravissime condanne del tribunale e – altrettanto – gravissime indagini giudiziarie, rimangono inamovibili nelle loro poltrone comode e calde.

Da allora Reggio è divenuto un cadavere sul quale questi politicanti, e i suoi servi, continuano a sputare. Con un colpo di mano sono state cancellate le periferie (al centro solo della campagna elettorale) e nel silenzio più assordante chiusa la Decima Circoscrizione di Archi (che ad oggi, grazie ai dipendenti comunali, opera egregiamente con un servizio distaccato, ma insufficiente).

Dal 2016 il primo bagliore di speranza per il nostro territorio arriva grazie alla nascita del nostro Comitato di Quartiere “Il Popolo di Archi”. Manifestazioni in piazza, giornate ecologiche, raccolte benefiche, lotta al randagismo, difesa degli animali e dell’ambiente, aggregazione giovanile, impegni istituzionali, attività legislativa. Rappresentiamo, ancora oggi, quella che un tempo era l’Agorà del quartiere e che offriva quei servizi essenziali che dal 2014 ci sono stati tolti.

Archi non è più Circoscrizione, – prosegue la nota – ma uno spazio geografico soffocato dagli attuali tiranni della politica. Archi ha subito un’azione repressiva consistente fino a metà anni Novanta, costata lacrime e sangue, ma alla quale non ha avuto seguito un’azione di ricostruzione. Lo Stato, dispiace doverlo ammettere, ha affondato e ha abbandonato. Dalle ceneri di quel periodo stavamo lentamente venendo a galla, fino al 2012, quando una scure si abbatteva sulla città: la tirannide politica attuale.

Noi siamo ancora in campo per tenere viva la speranza nel cuore delle persone. Difenderemo con le unghie e con i denti questa terra! Siamo agguerriti come non mai, e per questo, nonostante abbiamo appreso tardivamente delle iniziativa encomiabili di Angela Robusti, moglie del Campione del Mondo Filippo Inzaghi, nonché attuale allenatore della Reggina, vogliamo dare il nostro contributo, unendo le forze tra il nostro territorio e il resto della città di Reggio Calabria.

L’attività della Robusti – conclude il Comitato – è in linea con il nostro Statuto e con le nostre finalità aggregative, ma soprattutto è in linea con la nostra missione educativa e con la nostra ferrea condotta morale di cittadini-combattenti. Per questo, come annualmente facciamo, organizzeremo una giornata ecologica nel nostro territorio invitando anche Angela Robusti a prendere parte (e magari con l’occasione far conoscere le meraviglie architettoniche, balneari e paesaggistiche del luogo), ma soprattutto invitiamo tutta la cittadinanza di buona fede ed essere presente in questo progetto di rinascita e di speranza, di meraviglia e di passione, che riguarda il decoro e la dignità del nostro territorio: il più bello del mondo”.