Fa tappa a Reggio Calabria il giro dei congressi provinciali della Fabi: gli eletti

Fa tappa a Reggio Calabria il giro dei congressi provinciali della Fabi. Presente con il coordinatore Santo Catalano, e la sua squadra, il segretario nazionale Giuseppe Milazzo.

Un momento importante quello dei congressi dove oltre al rinnovo delle cariche interne, in vista del congresso nazionale di giungo, vengono affrontate le tematiche di un settore, quello del credito, in continuo cambiamento: aggregazioni, digitalizzazioni, gestione degli esuberi e desertificazione territoriale sono alcuni dei temi che stanno rimodellando la geografia dell’industria creditizia.

E la struttura calabrese della Federazione può vantare un aumento degli iscritti nonostante la diminuzione dei bancari avvenuta negli anni. Risultati che sono stati possibili grazie al lavoro incessante di tutta la squadra riunita oggi per il XIV congresso provinciale.

L’apertura dei lavori è affidata a Paolo Ginestra, responsabile organizzativo del Sab: «Sono stati anni complicati ma la forza della Fabi ci ha aiutato a raggiungere degli obiettivi importanti. Risultati che sembravano impossibili: abbiamo rinnovato tante cariche sindacali in ogni gruppo bancario e la soddisfazione è che sono soprattutto giovani – ha ricordato Ginestra – siamo stati in grado di affrontare tutte le problematiche dovute alla pandemia che non ci ha fermato nel nostro impegno di girare nelle agenzie perché non dobbiamo mai dimenticare che per noi c’è solo un unico modo di fare sindacato: andare fisicamente nelle filiali, ascoltare i colleghi e cercare le soluzioni. Siamo l’organizzazione sindacale più presente sul territorio, siamo in ogni azienda di credito e questo grazie al nostro, vostro lavoro» ha concluso Paolo Ginestra.

La parola è poi passata al segretario nazionale Giuseppe Milazzo: «Ringrazio il segretario generale, Lando Maria Sileoni, la segreteria nazionale e la Fabi a tutti i livelli che ha reso la nostra l’organizzazione la più importante del nostro settore e questo ci ha permesso, in questi anni e per il futuro, di essere pronti a tutte le sfide: il rinnovo del contratto nazionale, i cambiamenti delle professioni dovute alla digitalizzazione e la gestione delle uscite previste dai piani industriali di tutti i gruppi. Ecco, noi ci saremo sempre per difendere e tutelare tutti i colleghi. A nome di tutta la segreteria nazionale vi ringraziamo per come avete gestito tutte le problematiche del vostro territorio. Non vi siete mai fermati e i risultati che avete raggiunto sono enormi».

Poi spazio agli interventi dei presenti in sala a cui ha risposto attentamente il coordinatore Fabi Catalano: «Tutti noi sappiamo bene quanto sia difficile il nostro territorio, la popolazione bancaria è in continua diminuzione, da noi la desertificazione bancaria è iniziata diversi anni fa, ciononostante, tutti noi che rappresentiamo la Fabi abbiamo continuato, con la forza e la determinazione che da sempre ha contraddistinto il nostro agire, a rappresentare il più alto punto di riferimento dell’azione sindacale nel panorama bancario della Provincia di Reggio Calabria».

«Questi ultimi quattro anni – ha continuato Catalano – hanno rappresentato una vera e propria linea di demarcazione tra un prima e un dopo, uno stile di “fare sindacato” che ha dovuto trasformarsi con rapidità e precisione, senza poter lasciare nulla al caso. Ma la sfida più importante è quella che attende tutti noi nell’immediato futuro. Mentre al livello nazionale il nostro segretario generale, Lando Maria Sileoni, sarà impegnato nel rinnovo del nostro ccnl, noi, sul nostro territorio, dovremo far nostra la battaglia che le aziende di credito stanno “silenziosamente” portando avanti contro i diritti delle persone che lavorano in banca, trasformando sempre di più un lavoro che ha delle ricadute sociali in una “mera” attività di vendita di “pezzi”. La nostra azione dovrà essere chirurgica sui singoli casi e nelle singole aziende, ricercando i “punti deboli” e utilizzando tutte le “leve”, che dovremo essere bravi a “scovare”, per portare a casa il risultato che interessa tutti noi: il rispetto delle persone e dei clienti, che continuano ad essere, il vero patrimonio delle aziende di credito» ha concluso il coordinatore della Fabi di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 28 gennaio 2023

ELENCO ELETTI

Segreteria Provinciale

Catalano Santo Coordinatore

Ginestra Paolo Amministrativo

Surace Michele

Serra Caterina

Pugliesi Antonio

Consiglio Direttivo Provinciale

Ascioti Roberto

Catalano Santo

Catanese Antonello

Calveri Olga

Criaco Antonio

Crisafulli Maurizio

Fonte Giovanni

Galluzzo Domenico

Ginestra Paolo

Ginestra Alberto

Gratteri Antonino

Guerrisi Salvatore

Ielo Andrea

Lamanna Alessandra

Lombardo Eugenio

Lo Verde Carmelo

Palermo Maria Chiara

Paviglianiti Myriam

Pitea Giuseppe

Pugliesi Antonio

Romano Giuseppe

Serra Caterina

Scolaro Maria Rosa

Toscano Antonio

Surace Michele