Campo Calabro: sorgerà a Timpanari il nuovo parco urbano

Consegnati alla ditta aggiudicataria lo scorso 23 gennaio, hanno preso il via i lavori del Parco Urbano di Timpanari. L’area a verde attrezzato sarà realizzata nella frazione Timpanari lungo la strada metropolitana che congiunge Campo Calabro a Concessa di Reggio Calabria. L’opera è stata programmata dall’Amministrazione Repaci nel 2020 e finanziata dalla Regione Calabria coi fondi della Legge 30/12/2018, n. 145 che favorisce gli investimenti di opere pubbliche per svariate finalità fra cui la messa in sicurezza del territorio e la rigenerazione urbana. L’ammontare complessivo dell’opera è di 200 mila euro. I lavori interessano due siti contigui dal 2008 assegnati in proprietà al Comune di Campo Calabro in quanto beni confiscati per una superficie complessiva di 1400 mq . I beni furono affidati nel 2014 ad una cooperativa sociale che realizzò alcuni interventi sul verde comunicando però la rinuncia alla concessione a causa della messa in liquidazione della cooperativa stessa nel 2018. Da allora i terreni si trovavano in stato di abbandono e costituivano pericolo per l’insediamento abitato a causa della vegetazione e per la presenza sugli stessi di un manufatto a copertura in eternit. Sul sito più ampio il progetto prevede una area ludico ricreativa a verde con la realizzazione di un piccolo manufatto che servirà da info point, servizi igienici, panchine ed una arena a gradinate per eventi pubblici all’aperto. Il sito di minore superficie sul quale insiste un manufatto che verrà demolito verrà adibito per una parte a parcheggio e per la rimanente parte consentirà di ricavare una piazzetta con elementi di arredo urbano.

Il Parco sarà autosufficiente dal punto di vista energetico tramite impianti fotovoltaici per l’illuminazione. Celerissimo l’iter della realizzazione dell’opera che in soli 6 mesi ha visto realizzata la firma della convenzione, la progettazione ,la gara d’appalto, la sottoscrizione del contratto e la consegna dei lavori. “ Finalmente dopo anni di assoluto abbandono e marginalità urbana – dichiara il Sindaco Sandro Repaci – la frazione di Timpanari è oggetto di un intervento di realizzazione di una infrastruttura sociale che le da la dignità di luogo da vivere e da abitare. Non più quindi un gruppo di case sparse lungo la provinciale ma una parte di tessuto urbano che conquista spazi sottratti al degrado e decoro urbano e sociale. Ciò non è il frutto di una occasione colta al volo, ma di una precisa strategia complessiva che abbiamo messo a punto, dichiarato e perseguito sin dal 2017. Quella di essere attenti ai luoghi più lontani dal centro urbano, perché anche essi abbiano le stesse attenzioni e le stesse possibilità degli altri. Non era un compito facile, ed il disegno non è ancora portato a compimento, ma i risultati che abbiamo colto sono sotto gli occhi di tutti, frutto del lavoro e della caparbietà di quanti li hanno creduti possibili. Non posso fare a meno – ha concluso il Sindaco – di ringraziare gli uffici per il lavoro svolto e Giuseppe Chirico, consigliere comunale che ha sempre avuto a cuore i problemi della frazione, aiutando l’intera amministrazione ad immaginare per Timpanari uno sviluppo ed una vivibilità possibili “. La conclusione dei lavori è prevista per l’estate 2023.