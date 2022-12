Tumore al seno, grande partecipazione alla Carovana della Prevenzione Komen Italia a Siderno (RC)

La Carovana della Prevenzione Komen Italia, tenutasi oggi a Siderno in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, si è rivelata un successo oltre ogni aspettativa.

I cittadini hanno compreso l’importanza delle prevenzione: ne sono esempio le visite gratuite a oltre 100 donne, non incluse nelle fasce di screening mammografico della Regione Calabria e che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, con tanto di esami di diagnostica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori al seno e ginecologici: mammografie per donne tra i 40 e i 49 anni e over 70; ecografie mammarie per donne fino ai 40 anni; ecografie ginecologiche; consulenze nutrizionali.

L’obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di un’adeguata prevenzione e di offrire una risposta concreta alla povertà sanitaria che la crisi innescata dal Covid e – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazone comunale di Siderno – accelerata dalla guerra in Ucraina sta inasprendo, è stato pienamente raggiunto.